В отношении участника смертельного ДТП - водителя автомашины Chery - возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В распоряжении агентства "Комиинформ" оказалось видео, на котором запечатлен момент ДТП, которое произошло в Сыктывдинском районе на автодороге Чебоксары-Сыктывкар.

Судя по видео, водитель Chery пошел на обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен". При этом впередиидущие машины показывали сигналами водителю Chery, что выезжать на полосу встречного движения нельзя. Тем не менее, водитель, проигнорировав предупреждения и запрещающие знаки, пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовым фургоном Isuzu.

В салоне легкового авто находились пять человек. Двое из них - пассажир 1982 г.р, который находился на заднем пассажирском сиденье справа, и 26-летний мужчина, находившийся на переднем сиденье, погибли. Один - на месте ДТП, второй - в машине скорой помощи.

Как стало известно "Комиинформу", погибший 1982 г.р. мужчина является жителем Санкт-Петербурга, второй - из Прилузского района.

Двое пострадавших - мужчины 1985 и 1983 г.р, которые вместе с водителем сейчас находятся в больнице, - жители Вологодской области.

Сам водитель - из Сыктывкара.

Ч.5 ст.264 УК подразумевает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.