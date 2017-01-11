Прокуратура Сыктывкара защитила права двух молодых мам

11 января 2017 года, 10:13 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

После вмешательства прокуратуры Сыктывкара двоим работницам местного предприятия работодатель обязан выплатить пособия по уходу за детьми

Кроме того, в отношении директора предприятия, уклонявшегося от выплаты матерям пособий, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуратура Сыктывкара в связи с обращениями работников ООО "Бонанза" провела проверку соблюдения на указанном предприятии требований законодательства об оплате труда.

В ходе проверки установлено, что на предприятии имеется задолженность по выплате пособий по уходу за ребенком перед двумя работницами на общую сумму 73 тыс. рублей. Прокурор Сыктывкара обратился в суд с иском о взыскании в пользу молодых матерей суммы задолженности по пособиям. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Учитывая, что действия руководства ООО "Бонанза" образуют состав преступления, прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов следственный отдел по г. Сыктывкару СУ СКР по республике Коми возбудил в отношении директора ООО "Бонанза" уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев пособий).

Комиинформ
Ключевые слова: пособие, прокуратура
Рубрика: Право
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