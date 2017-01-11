Сыктывкарцы могут пройти экспресс-диагностику своего здоровья

Жителей Сыктывкара призывают пройти экспресс-диагностику в Центре здоровья.

В 2017 году продолжается диагностическая и оздоровительная работа Центра здоровья Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Все желающие абсолютно бесплатно могут пройти диагностические осмотры с использованием современного оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Менее, чем за 1 час, пациенты смогут измерить антропометрические данные, определить уровень сахара и холестерина в крови по результатам быстрого скрининг-теста, пройти электрокардиограмму, узнать уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью аппарата "Смокилайзер", измерить внутриглазное давление и подобрать очки. Также для желающих проводится профессиональная чистка-гигиена полости рта.

О результатах исследований можно проконсультироваться с врачом-терапевтом, который даст индивидуальные рекомендации для ведения здорового образа жизни.

Запись производится в регистратуре Республиканского врачебно-физкультурного диспансера (ул. Куратова д.66). При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Узнать более подробную информацию и задать интересующие вопросы можно в группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте" или по телефону 8 (8212) 44-25-53.