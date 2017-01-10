Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на трассе Чебоксары-Сыктывкар
10 января 2017 года, 19:35 | Сыктывдинский
На трассе Чебоксары-Сыктывкар в Сыктывдинском районе столкнулись две автомашины, есть погибший.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, автомобильная авария произошла сегодня, в 18.30.
На 760 км автодороги столкнулись автомашина Chery и грузовой фургон Isuzu.
Предварительно, Chery ехала со стороны Сыктывкара в направлении Кирова, фургон двигался навстречу.
По предварительным данным, один погиб, четверо пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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