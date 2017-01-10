Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на трассе Чебоксары-Сыктывкар

10 января 2017 года, 19:35 | Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На трассе Чебоксары-Сыктывкар в Сыктывдинском районе столкнулись две автомашины, есть погибший.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, автомобильная авария произошла сегодня, в 18.30.

На 760 км автодороги столкнулись автомашина Chery и грузовой фургон Isuzu.

Предварительно, Chery ехала со стороны Сыктывкара в направлении Кирова, фургон двигался навстречу.

По предварительным данным, один погиб, четверо пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ольга Белова
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Сыктывкар
Рубрика: Происшествия
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