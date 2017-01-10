В Воркуту выедет рабочая группа правительства Коми

10 января 2017 года, 18:51 | Воркута
vorkt.ru

В Воркуту выедет рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Лазарева, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе правительства региона.

Цель - комплексное решение вопросов, связанных с созданием комфортных условий проживания граждан. Рабочая группа начнет работу в Воркуте с начала следующей недели. Сегодня же в заполярный город прибудет заместитель руководителя ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Минстроя Республики Коми" Александр Лучшев для координации работ по стабилизации работы коммунальных систем города.

Ситуация с обеспечением работоспособности объектов жизнеобеспечения в Воркуте находится на особом контроле Правительства Республики Коми и администрации города. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводились мероприятия для обеспечения бесперебойности работы объектов теплоснабжения в Воркуте.

"На настоящий момент администрация Воркуты проинформировала, что теплоснабжение в жилых домах в поселке Воргашор восстановлено. На сегодня полностью "замерзших" квартир, в которых не подается тепло, нет. По большому счету основная часть ответственности за то, что произошло, лежит на управляющей компании, которая недобросовестно подошла к своим обязанностям, в частности, не проверила циркуляцию в стояках после запуска теплоснабжения после перехода на резервную теплотрассу", - отметил Александр Лучшев.

Порыв на теплотрассе произошел 3 января. В течение трех часов был осуществлен переход на резервную теплотрассу.

Напомним, правительство Республики Коми непосредственно с выездом на место участвует к координации работ по устранению инцидентов на коммунальных сетях в Воркуте. Константин Лазарев выезжал в заполярный город с 3 по 5 января.

В состав рабочей группы, которая будет работать в Воркуте с 16 января, войдут представители региональных Министерства труда, занятости и социальной защиты, Министерства промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики, Министерства экономики.

Комиинформ
Рубрика: Политика
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