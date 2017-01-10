В Коми появился еще один Народный поэт
Василию Лодыгину присвоено почётное звание Республики Коми "Народный поэт Республики Коми".
Соответствующий указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба администрации главы Коми.
В указе главы Республики Коми от 9 января "О присвоении почётного звания Республики Коми "Народный поэт Республики Коми" сказано: "За особые заслуги в развитии литературы присвоить почётное звание Республики Коми "Народный поэт Республики Коми" Лодыгину Василию Григорьевичу – ответственному секретарю государственного автономного учреждения Республики Коми "Редакция газеты "Парма гор", поэту, члену Союза писателей Республики Коми – регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", Усть-Куломский район".
***Звание "Народный поэт\писатель Республики Коми" присвоено ушедшим литераторам Геннадию Юшкову, Владимиру Тимину, Альберту Ванееву, Ивану Торопову, Серафиму Попову. Из ныне живущих его обладателями являются Нина Куратова, Надежда Мирошниченко, Елена Габова, Алексей Попов.
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