С 1 января изменились требования к стажу и баллам для получения страховой пенсии

10 января 2017 года, 16:45 |
Фото Антона Пархачева

С 1 января 2017 года изменились требования к стажу и количеству пенсионных баллов для получения права на страховую пенсию. Необходимое количество баллов увеличилось с 9 до 11,4, продолжительность страхового стажа - с 7 до 8 лет, сообщает отделение Пенсионного фонда по Коми.

Напомним, согласно новому пенсионному законодательству на протяжении ближайших лет, т.е. так называемого "переходного периода", требования к стажу и количеству баллов будут ежегодно увеличиваться. К 2025 году эти показатели достигнут соответственно 30 баллов и 15 лет стажа.

Для получения права на назначение досрочной страховой пенсии (в 50 лет – женщинам, в 55 лет - мужчинам) требования к стажу остаются прежними: 15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет работы в местностях, к ним приравненным, а также наличие страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно.

Необходимое количество пенсионных баллов в 2017 году – 11,4. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать в этом году, составляет 8,26. Количество начисляемых пенсионных баллов зависит от заработной платы гражданина и сумм страховых взносов, перечисленных за него работодателем.

Узнать, сколько пенсионных баллов на вашем счете, можно в "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Комиинформ
Ключевые слова: ПФР, пенсии
Рубрика: Общество
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