Илья Перваков добровольно перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 млн рублей преступного дохода

Первый заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших руководителя Службы Республики Коми по тарифам Ильи Первакова и референта этого ведомства Олега Рябинина. Органом предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела возбуждены по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Коми.

Установлено, что Перваков и Рябинин с марта 2011 года по август 2015 года получили свыше 10,2 млн рублей взяток от бывшего заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Ромаданова. Незаконное вознаграждение передавалось в виде денежных средств, снегохода Lynx, а также путем исполнения за Первакова обязательств оплаты по договору купли-продажи квартиры. В обмен за вознаграждения руководитель и референт Службы по тарифам обеспечивали общее покровительство подконтрольным взяткодателю коммерческим организациям и принятие решений об установлении им максимально возможных цен (тарифов).

В ходе расследования Перваков полностью признал вину в содеянном и в ходе рассмотрения гражданского дела по иску региональной прокуратуры добровольно перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 млн рублей преступного дохода.

Прокурор Республики Коми заключил с Перваковым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении бывшего руководителя Службы было выделено в отдельное производство.

Рябинин вину признал частично.

Расследование по делу осуществлено отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Коми.

Уголовные дела для рассмотрения по существу переданы в Сыктывкарский городской суд Республики Коми. За совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, виновным лицам суд может назначить наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы