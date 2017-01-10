Илья Перваков добровольно перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 млн рублей преступного дохода

10 января 2017 года, 15:45 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Первый заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших руководителя Службы Республики Коми по тарифам Ильи Первакова и референта этого ведомства Олега Рябинина. Органом предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела возбуждены по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Коми.

Установлено, что Перваков и Рябинин с марта 2011 года по август 2015 года получили свыше 10,2 млн рублей взяток от бывшего заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Ромаданова. Незаконное вознаграждение передавалось в виде денежных средств, снегохода Lynx, а также путем исполнения за Первакова обязательств оплаты по договору купли-продажи квартиры. В обмен за вознаграждения руководитель и референт Службы по тарифам обеспечивали общее покровительство подконтрольным взяткодателю коммерческим организациям и принятие решений об установлении им максимально возможных цен (тарифов).

В ходе расследования Перваков полностью признал вину в содеянном и в ходе рассмотрения гражданского дела по иску региональной прокуратуры добровольно перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 млн рублей преступного дохода.

Прокурор Республики Коми заключил с Перваковым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении бывшего руководителя Службы было выделено в отдельное производство.

Рябинин вину признал частично.

Расследование по делу осуществлено отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Коми.

Уголовные дела для рассмотрения по существу переданы в Сыктывкарский городской суд Республики Коми. За совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, виновным лицам суд может назначить наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы

Комиинформ
Ключевые слова: прокуратура коми, коррупция
Рубрика: Право
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Комментарии (2)

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    Я
    10.01.2017 (16:15)
    0
    взятку вернул, вину признал.....понять и простить??

    Тарифы когда обратно понижать будете если признаете что они повышены не законно??
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    Василий
    10.01.2017 (16:41)
    0
    "Им грозит наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы." - а дадут год-полтора условно!! :-(

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