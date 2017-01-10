Почетные граждане Сыктывкара лишатся "двойной" льготы по оплате налога на имущество

Почетные граждане Сыктывкара потеряют право на льготу по оплате налога на имущество физических лиц.

Соответствующее решение о внесении изменений в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Сыктывкара" будет принято на ближайшем заседании сессии городского Совета завтра, 11 января.

Как отметила начальник управления экономики и анализа администрации Сыктывкара Лариса Туркова на совместном заседании комиссий Совета депутатов, сегодня льготой по оплате налога на имущество пользуются 19 жителей города, имеющих статус "Почетный гражданин". Все они являются пенсионерами, и им и так предоставляется такая льгота.

При этом Л.Туркова подчеркнула, что льгота для почетных граждан по уплате земельного налога остается.

Решение планируют распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, но пока вопрос о дате находится на стадии согласования с прокуратурой. До начала заседания Совета города в этом вопросе должна появиться определенность.