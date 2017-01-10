Торговые помещения Сыктывкарского автовокзала выставлены на продажу

Собственник торговых помещений на втором этаже Сыктывкарского автовокзала продает имущество. Информация об этом появилась на улицах столицы Коми.

Предприниматель из Инты решил избавиться от коммерческой недвижимости площадью 2700 квадратных метров, так как реализовать бизнес в Сыктывкаре у него не получилось. "У меня хорошая работа в Инте, а нанимать управляющего в вашем городе мне нет смысла, - пояснил собственник "Комиинформу". - Магазины никакие я не открывал, а планировал сдавать в аренду торговые помещения. Торговые площади поделены на небольшие кабины, отделанные стеклом, по 50-70 квадратов, с отдельными рольставнями".

Стоимость площадей оценивается в 40 тысяч рублей за квадратный метр.

Напомним, новый автовокзал в Сыктывкаре открылся в ноябре 2015 года. Задолго до этого в здание переехали торговцы, которые раньше занимались продажей на уличном рынке по улице Орджоникидзе. Многие предприниматели переехали вынужденно, так как понимали, что такой выручки, как на улице в центре столицы, у них уже не будет. Кроме того, людей отпугивали высокая арендная плата. В итоге многие закрыли свои магазины еще до того, как в здание переехал автовокзал. Как только на вокзале начали работать автобусы, торговцы вернулись.

В феврале 2015 года центральный рынок представлял собой помещение площадью 11 тысяч квадратных метров, из которых под торговые и прочие нужды было отдано 65%. На территории рынка открыли парковку на 1500 мест. Сам рынок поделили на две зоны: павильон и крытые торговые ряды для выездной торговли. Здесь можно было приобрести свежее мясо, рыбу, молочную, кондитерскую продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, овощи-фрукты.

Кроме того, целый ряд по договоренности с минсельхозпродом республики отдали сельхозпроизводителям, работающим под брендом "Выбирай наше". На втором этаже открыли магазины, продающие товары хозяйственного назначения для дома и дачи, одежду, косметику, бытовую химию, товары для детей.