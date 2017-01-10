Ухтинский подросток в течение суток дважды обокрал один и тот же магазин

В УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение от старшего специалиста службы экономической безопасности магазина одной из торговых сетей.

Работник торговой организации проинформировал, что в магазине совершена кража пяти колбас различных видов, шоколадного батончика, жевательной резинки и двух зубных щеток. Подозреваемый в краже остановлен бдительным охранником.

При просмотре выехавшими сотрудниками оперативно – следственной группы видео с камер наблюдения было установлено, что этот же день, ранее, подросток из этого же магазина похитил пять дорогих освежителей воздуха.

Сотрудники патрульно – постовой службы Сыктывкара доставили подозреваемого в отдел полиции для дачи показаний.

Выяснилось, что учащийся школы Ухты приехал в Сыктывкар вместе с родственником к своим знакомым на новогодние каникулы и днем ранее уже доставлялся в дежурную часть полиции в состоянии алкогольного опьянения за попытку совершения кражи продуктов из магазина.

По фактам краж школьник пояснил, что пять освежителей воздуха, которые он похитил из магазина,он продал на улице недалеко от торгового центра примерно за полторы тысячи рублей. На вырученные деньги он с родственником купил спиртные напитки и решил снова вернуться в магазин. Поместив спиртное в камеру хранения, юный злоумышленник вновь совершил кражу. На этот раз он похитил колбасу и шоколад, спрятав их в рукава куртки, а жевательную резинку просто зажал в кулаке. При выходе бдительный сотрудник охраны магазина заметил, что у покупателя неестественно оттопыривается куртка и остановил его. В этот момент часть похищенного выпала из одежды.

В настоящее время подросток помещен в социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.