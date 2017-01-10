Из подъезда дома в Сыктывкаре исчез оставленный на несколько минут новый ноутбук "Apple"

10 января 2017 года, 8:40 | Сыктывкар
Фото МВД по Коми

Полицейские Сыктывкара проводят проверку по заявлению 28-летней жительницы столицы Коми. Женщина сообщила, что в преддверии Нового года, приехав поздно вечером домой со своим ребенком, занесла в подъезд купленную новогоднюю елку, игрушки и пакет, в котором находился ноутбук "Apple" стоимостью 68 тысяч рублей. Выйдя из машины и осмотревшись, заявительница решила, что автомобиль необходимо переставить в другое место. Принадлежащие ей вещи оставались некоторое время в подъезде без присмотра.

Спустя несколько минут, вернувшись в подъезд, потерпевшая обнаружила пропажу - елка и игрушки были на месте, а ноутбук исчез. После этого сыктывкарка сразу обратилась в полицию.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий правоохранители выяснили, что в дом в указанное время никто из посторонних не входил и не выходил. Поквартирный обход всех проживающих в подъезде также не дал результатов.

Наутро после проверки полицейскими всех обстоятельств и дополнительных бесед с каждым из соседей повторно, выяснилось, что пропавшее имущество нашлось. Похищенный ноутбук возвращен законной владелице, которая нашла его у входных дверей своей квартиры.

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МВД по Коми обращается к гражданам: не оставляйте свое имущество без присмотра и в свободном доступе иначе велик шанс лишится своего имущества.

Комиинформ
Ключевые слова: преступность, МВД по Коми
Рубрика: Происшествия
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