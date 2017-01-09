В Сыктывкаре с начала года от обморожений пострадали 11 взрослых и четверо подростков

В Сыктывкаре от обморожений с начала года пострадали 15 человек, в том числе четверо подростков. Из 11-ти взрослых семеро были госпитализированы в стационар.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе Минздрава республики, первый случай обморожения был зафиксирован 2 января. Мужчина без определенного места жительства, обитающий возле Эжвинского храма, получил обморожение пальцев обеих стоп (7 января он был обслужен бригадой скорой помощи с той же проблемой и госпитализирован в отделение городской больницы Эжвинского района).

3 января, напомним, возле подъезда дома по улице Южная был обнаружен труп 60-летнего мужчины без определенного места жительства, который скончался от общего переохлаждения.

В этот же день поступило еще два обращения. На улице Морозова у подъезда многоквартирного дома медицинская помощь потребовалась безработному мужчине 50-ти лет, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения. Скорую вызвали прохожие. У пострадавшего – алкогольная интоксикация тяжелой степени, отморожение пальцев обеих кистей тяжёлой степени. Госпитализирован в хирургию Городской больницы Эжвинского района. Еще один мужчина, 35 лет, с отморожением пальцев рук был госпитализирован в ту же больницу в Эжве.

4 января обращений с холодовыми травмами зафиксировано не было.

5 января медики оказали помощь 45-летнему мужчине, проживающему в неотапливаемом сарае на Красной горе. В ту ночь он был пьян, уснул, плохо укрытый, отморозил обе стопы. Госпитализирован в городскую больницу Эжвинского района. В тот же день в больнице с обморожением оказался 21-летний парень.

6 января от морозов пострадал 33-летний мужчина, бригадой скорой помощи он был госпитализирован в Эжву.

7 января 17-летний парень обратился с жалобой на обморожение кистей рук. От стационарного лечения отказался.

8 января на сыктывкарскую станцию скорой помощи поступило шесть обращений. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Накануне она ходила по улице без шапки, в результате получила обморожение левого уха. Медицинская помощь была оказана на месте. Среди пациентов – 16-летний юноша из спортивной команды по хоккею. Во время матча отморозил кисти рук. От стационарного лечения отказался. Из этой же команды еще два хоккеиста обратились с похожими жалобами.

"Основная причина возникновения обморожений и переохлаждений – это распитие алкоголя на морозе, асоциальное поведение и безответственное отношение молодежи к своему здоровью", - отметили в Минздраве Коми.