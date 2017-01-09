Марина Анисимова назначена на должность министра экономики Коми

9 января 2017 года, 18:22 |
Фото Антона Пархачева

Марина Анисимова назначена на должность министра экономики Республики Коми.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава Республики Коми Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба главы Коми.

Напомним, М.Анисимова была назначена должность исполняющей обязанности министра экономики 21 октября 2016 года, сменив на этом посту Владимира Бармашова.

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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