Марина Анисимова назначена на должность министра экономики Коми
Марина Анисимова назначена на должность министра экономики Республики Коми.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава Республики Коми Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба главы Коми.
Напомним, М.Анисимова была назначена должность исполняющей обязанности министра экономики 21 октября 2016 года, сменив на этом посту Владимира Бармашова.
Комиинформ
Рубрика: Экономика
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