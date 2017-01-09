В Ухте сгорел офис ритуальной конторы

Пожар по улице Дзержинского, 4 произошел в Ухте сегодня, 9 января.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по Коми, сообщение о пожаре поступило в 11.05. Через три минуты на место выехали три автоцистерны, 11 пожарных и два звена газозащитной службы.

Возгорание произошло на первом этаже жилого дома в офисном помещении. К 14.11 пожар полностью ликвидировали. Пострадало помещение площадью 12 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет, причиной пожара могло стать нарушение в эксплуатации газосварочного оборудования.

Как пишут ухтинцы в соцсетях, в здании находилась ритуальная контора, а пожар случился в результате того, что управляющая компания отогревала трубы. Во время пожара люди самостоятельно в масках эвакуировались на улицу.