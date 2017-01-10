Дом культуры в селе Кослан Удорского района строят с задержкой в полтора месяца

В Удорском районе строительство косланского Дома культуры ведется с задержкой в полтора месяца. Администрации муниципалитета удалось урегулировать все вопросы с подрядной организацией — ООО "ЛенСтрой", которая приступила к строительству объекта сразу после новогодних праздников.

Напомним, решение о начале строительства - итог многолетних обращений к властям республики. В Кослане Дома культуры нет уже почти два десятка лет. Старое здание сгнило. Культурно-массовые мероприятия проводились в приспособленном помещении, пристроенном к универмагу.

Многофункциональный культурный центр соберет под своей крышей Дом народного творчества, концертный зал на 200 посадочных мест и музыкальную школу. Стоимость проекта составляет 88 млн. рублей, из которых 64 млн. рублей пойдут на строительно-монтажные работы.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, отставание от графика было вызвано проблемами с финансовой документацией подрядной организации.

"В настоящий момент генеральный директор организации находится на месте и контролирует строительство, - пояснил собеседник агентства. - Ожидаем поступления металлоконструкций, сэндвич-панелей и конструкции кровли. К концу первого квартала здание будет подведено под крышу. Затем предстоят длительные работы по внутренней отделке здания, приобретению и закупке оборудования вплоть до занавесок. В эксплуатацию объект планируем ввести к концу 2017-го".