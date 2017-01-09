Более ста спортсменов примут участие в Чемпионате и Первенстве Республики Коми по лыжным гонкам

9 января 2017 года, 17:35 |
Фото из архива "Комиинформа"

На Республиканском комплексе имени Раисы Сметаниной 10 января дня начнутся соревнования по лыжным гонкам Чемпионат и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам (первый тур в зачет круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований. Старт в 10.00.

Как сообщили в ГАУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд", участие в состязаниях примут участие более ста спортсменов из Сыктывкара, Печоры, Сосногорска, Усинска, Ухты, Ижемского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, Удорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов. А также по одному представителю Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Второй и третий туры круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований будут проходить в Ухте с 10 по 12 февраля и с 7 по 9 апреля соответственно.

Комиинформ
Ключевые слова: соревнования, лыжи
Рубрика: Спорт
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