Полномочия прокурора Коми Сергея Бажутова продлены еще на пять лет

Прокурор Коми Сергей Бажутов остается на посту еще на пять лет.

Соответствующее распоряжение о продлении полномочий подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

О своей готовности остаться на этом посту С.Бажутов заявлял на встрече с журналистами 28 декабря, развенчав при этом сообщения некоторых СМИ о его желании занять должность председателя Верховного суда республики.

Напомним, Сергей Бажутов был назначен прокурором Коми 20 декабря 2011 года. До этого он занимал должность прокурора Новгородской области.