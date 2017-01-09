Полномочия прокурора Коми Сергея Бажутова продлены еще на пять лет
Прокурор Коми Сергей Бажутов остается на посту еще на пять лет.
Соответствующее распоряжение о продлении полномочий подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
О своей готовности остаться на этом посту С.Бажутов заявлял на встрече с журналистами 28 декабря, развенчав при этом сообщения некоторых СМИ о его желании занять должность председателя Верховного суда республики.
Напомним, Сергей Бажутов был назначен прокурором Коми 20 декабря 2011 года. До этого он занимал должность прокурора Новгородской области.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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