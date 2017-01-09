Тайные жители Петербурга посетят Сыктывкар

9 января 2017 года, 13:05 | Сыктывкар
Фото группы ВК "Эрмиты. Жители сказочного Петербурга"

Выставка "Эрмиты. Петербургская сказка", рассказывающая о тайных жителях северной столицы, пройдет с 20 по 26 февраля в сыктывкарском Центре культурных инициатив "Югор".

В экспозиции будут представлены работы целой команды замечательных художников из Санкт-Петербурга и Вологды - авторские куклы Ольги Попугаевой, амбротипии Алексея Алексеева и Юрия Молодковца, лубки Евгения Родионова, керамические и войлочные скульптуры Ольги Мыльцевой, а также сказочная геральдика Андрея Силаева.

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Эрмиты и эрмитессы - тайные сказочные жители Петербурга, которые берегут его от злых сил и стихий. Свое летоисчисление они ведут от 1703 года - года основания Санкт-Петербурга. Эрмиты - кровные родственники европейских домовых - фейри, сваальфов, лепреконов и фей.

Первые европейские домовые тайно прибыли в Россию в багаже Петра I, когда он возвращался из Голландии, где усердно постигал разные науки. Также домовые из разных стран Европы приезжали к нам с инженерами, архитекторами, корабелами, механиками, которые прибыли помогать Петру I строить новую российскую столицу. Европейские и местные домовые перемешались и получился сказочный петербуржский народец.

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Широко об эрмитах стало известно в 2008 году, когда в серии "Библиотека Всемирного клуба петербуржцев" в свет вышла книга Алексея Бобринского "Эрмиты. Петербургская сказка" с иллюстрациями художников Ольги Попугаевой и Дмитрия Непомнящего. Бытует мнение, что именно эрмиты и эрмитессы посоветовали построить Эрмитаж для хранения императорской коллекции искусства. Многие годы эрмиты ухаживают за эрмитажными котами, охраняющими музей от мышей и крыс. Это они положили в основание Исаакиевского собора специальный "сердечный камушек", чтобы здание не погрузилось в топь. Эрмиты раскрасили Синий, Зеленый и Красный мосты над Мойкой в свои любимые цвета. Сказочные человечки живут в северной столице до сих пор - и не только в Зимнем дворце, но и во всех старых домах, дворцах и театрах Петербурга, наблюдают за порядком в городе и хранят его традиции...

На открытии выставки жителей и гостей города ждёт увлекательная творческая встреча с творческим семейным дуэтом петербургских художников Ольги Попугаевой и Дмитрия Непомнящего, автограф-сессия с авторами, мастер-классы. Открытие выставки состоится 20 января в 17:00.

Геня Джавршян
Ключевые слова: Эрмиты, эрмитессы, тайные жители, сказочные жители, Петербург
Рубрика: Культура
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