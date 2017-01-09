Сотрудники "СПАС-Коми" на новогодних праздниках спасли 15 человек

Аномальные морозы прибавили работы сотрудникам "СПАС-Коми" на новогодних праздниках.

За восемь дней спасатели 55 раз выезжали на место происшествия, все случаи были связаны с сильными морозами.

Ночью 4 января на дороге Усинск-Печора в районе деревни Соколово, что в 50 километрах от города, заглохла машина, водителя доставили в населенный пункт спасатели.

На дороге Нижний Одес-Нефтепечорск в Сосногорском районе Коми 6 января не завелась машина, в которой находилось трое человек, людей пришлось эвакуировать спасателям. Похожий случай произошел в Ухте: 7 января на 15-ом километре в сторону Печоры эвакуировали троих человек, в том числе 15-летнего юношу.

Аномальные морозы не явились помехой для троих охотников, которые отправились в лес на снегоходе в Вуктыле. Техника не выдержала погодных условий, поэтому мужчины вызвали спасателей. Там же в районе реки Седью с 7 на 8 января эвакуировали четверых мужчин, у которых заглох снегоход.

В Троицко-Печорском районе 6 января в лесу заблудился молодой охотник. Мужчина самостоятельно пытался выбраться из леса, но ушел в другую сторону, при этом он несколько раз проваливался под лед. В итоге спасатели обнаружили пострадавшего и передали его врачам.

Как пояснили в "СПАС-Коми", все эти случаи произошли не на трассах, поэтому возможности попасть в пункты обогрева у пострадавших не было.

На федеральной трассе Вятка в новогодние праздники эвакуировали не только людей, но и технику, которая ломалась на морозе.