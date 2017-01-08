Власти Сосногорска займутся "ледяным" домом

Власти Сосногорского района в понедельник, 9 января, проведут совещание по выработке мер, которые необходимо предпринять для размораживания мест общего пользования дома №7 по ул. 40 лет Коми, который сами жильцы прозвали "ледяным царством".

Как сообщила "Комиинформу" руководитель Коми регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, сегодня ей удалось дозвониться до руководителя муниципалитета и сообщить о том, что в соцсетях жители данного дома выложили видео из подъезда, лестницы, стены и потолок которого покрыты толстым слоем снега (запись активно репостят сотни жителей из разных городов и районов республики).

"Виктор Шомесов заверил, что направит сотрудников для проверки видеозаписи на предмет ее реалистичности. Спустя пару часов мне отзвонилась его помощница, сообщила о том, что Виктор Иванович начнет первый постпраздничный рабочий день с совещания по данному вопросу", - рассказала собеседница "Комиинформа".

Власти муниципального образования пообещали выработать экстренные меры для решения проблемы, несмотря на то, что в общежитии, коим является дом, проживают, в основном, представители неблагополучных категорий населения, не оплачивающие жилищно-коммунальные услуги, вследствие чего накоплены большие долги.

"Добросовестно оплачивающие "коммуналку" жильцы, с которыми мне удалось списаться в соцсети, посетовали на то, что неоднократно сообщали местным властям о том, что площади, относящиеся к общедомовому имуществу, не отапливаются, двери и окна в подъездах уже давно в непригодном состоянии, - уточнила "Комиинформу" Дарья Шучалина. – Дом не обслуживается управляющей компанией, однако это обстоятельство, как и наличие задолженности собственников, не является поводом для местных чиновников игнорировать жалобы граждан на состояние жилфонда. Тем более – сейчас, зимой, когда обеспечение отопления является первоочередной задачей в сфере ЖКХ для органов местного самоуправления и коммунальных служб".

"Комиинформ" продолжит следить за ситуацией и сообщит о развитии событий в понедельник по итогам проведения обещанного руководством муниципалитета совещания.