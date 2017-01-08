Пожар в складском помещении в сыктывкарском местечке Дырнос унес жизнь мужчины

8 января 2017 года, 18:45 | Сыктывкар
Фото из архива Комиинформа

Сегодня утром, в 9.41, на пульт сыктывкарского пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение о пожаре в одном из складских помещений в местечке Дырнос. В ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело 49-летнего мужчины.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службы ГУ МЧС РФ по Коми, возгорание на площади в десять квадратных метров было локализовано в 10.27. Для установления причин возгорания на месте происшествия работали дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Геня Джавршян
Ключевые слова: пожар, Дырнос
Рубрика: Происшествия
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