В столице Коми зафиксирован случай обморожения со смертельным исходом.

Как рассказал "Комиинформу" заместитель главного врача сыктывкарской станции скорой помощи Лев Волков, на улице Южная мужчина без определенного места жительства насмерть замерз в сугробе. Тело было обнаружено лишь утром.

За минувшие сутки в скорую помощь Сыктывкара с жалобами на обморожения обратились три молодых человека.

"Случаи не тяжелые, - уточнил Л. Волков. – Утром к нам поступили трое мужчин 24-26 лет с обморожениями пальцев рук".

По словам собеседника агентства, с начала новогодних праздников на сыктывкарскую станцию скорой помощи поступило 2 600 вызовов. В первые январские дни, когда вызовов было по 600-700 в сутки, медики испытывали серьезные перегрузки.

Вчера, 7 января, наступил спад - поступило всего 409 звонков, из них 40 – это несчастные случаи и травмы, остальные вызовы связаны с внезапными заболеваниями ОРВИ и другими болезнями.

Кроме того, за сутки было зафиксировано шесть чрезвычайных ситуаций (пожары, ДТП и прочее). Сегодня во время пожара в производственном помещении в местечке Дырнос было обнаружено тело мужчины.