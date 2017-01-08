В столице Коми зафиксирован случай обморожения со смертельным исходом

8 января 2017 года, 17:25 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В столице Коми зафиксирован случай обморожения со смертельным исходом.

Как рассказал "Комиинформу" заместитель главного врача сыктывкарской станции скорой помощи Лев Волков, на улице Южная мужчина без определенного места жительства насмерть замерз в сугробе. Тело было обнаружено лишь утром.

За минувшие сутки в скорую помощь Сыктывкара с жалобами на обморожения обратились три молодых человека.

"Случаи не тяжелые, - уточнил Л. Волков. – Утром к нам поступили трое мужчин 24-26 лет с обморожениями пальцев рук".

По словам собеседника агентства, с начала новогодних праздников на сыктывкарскую станцию скорой помощи поступило 2 600 вызовов. В первые январские дни, когда вызовов было по 600-700 в сутки, медики испытывали серьезные перегрузки.

Вчера, 7 января, наступил спад - поступило всего 409 звонков, из них 40 – это несчастные случаи и травмы, остальные вызовы связаны с внезапными заболеваниями ОРВИ и другими болезнями.

Кроме того, за сутки было зафиксировано шесть чрезвычайных ситуаций (пожары, ДТП и прочее). Сегодня во время пожара в производственном помещении в местечке Дырнос было обнаружено тело мужчины.

Геня Джавршян
Ключевые слова: травмы, скорая помощь, обморожения
Рубрика: Происшествия
  • 10
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:50 06.01.2017
Матчи Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре пришлось сократить из-за морозов
09:22 05.01.2017
Сыктывкарцы на новогодних каникулах обращаются в "скорую" с высокой температурой и бытовыми травмами
18:08 03.01.2017
Сборная команда Коми стала второй на Кубке России по спортивному туризму


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus