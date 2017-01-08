Авиарейс "Сыктывкар-Москва" после взлета вернули на землю из-за неисправности прибора

Рейс № 1397 "Сыктывкар-Москва" авиакомпании "Аэрофлот" был возвращен после взлета в Сыктывкар по непредвиденным обстоятельствам.

Как сообщили "Комиинформу" летевших на борту пассажиры, после взлета у самолета отказал датчик высоты, измеряющий расстояние воздушного судна до земли. Покружив некоторое время в воздухе, борт вернулся в аэропорт Сыктывкара.

"После приземления нам сообщили, что в Сыктывкар будут доставлены механики авиакомпании для починки самолета. Сначала рейс перенесли на 14.00, затем на 17.00", - рассказали нам пассажиры.

Среди тех, кто приобрел билеты на утренний рейс до Москвы много транзитных пассажиров, которые из-за непредвиденных обстоятельств не смогли попасть на следующие рейсы. В настоящий момент пассажирам предложили талоны на горячее питание

Как сообщили "Комиинформу" на горячей линии "Аэрофлота", отправка рейса №1397 из Сыктывкара ожидается в 17.00, время прибытия в аэропорт "Шереметьево" - 18.55.