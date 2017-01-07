Якубович испытал на прочность сыктывкарца в предрождественском "Поле чудес"

Сыктывкарец Денис Пономарев принял участие в игре "Поле чудес". Передачу показали 6 января на Первом канале. Участник шоу стал победителем SMS-игры и вошел во вторую тройку игроков, но в финале побороться не удалось - конкурентка знала слово.

Тур начался с сюрприза - цветов для участниц. Леонид Якубович задал Денису вопрос:

- Вы когда смс-ку отправляли, вы ведь не верили - вы же думали, что вас разыгрывают?

- Нет, почему, я надеялся.

- Выиграл?

- Выиграл!

- Кому сказал?

- Всем сказал! Огромный привет всему Сыктывкару! Мамуле, любимой жене, которая родила мне троих детей. Коллегам по работе.

Задание звучало так: полати - это лежанка, которую в русской избе устраивали между стеной и печкой. О ком идет речь в пословице: идет мимо полати спать на кровати. Якубович шутил над игроком подсказывая ему слово, но Денис держался слишком серьезно, вероятно, потому что уже знал ответ.

- Интересно, я удавлюсь до того, как вы угадаете слово?

Ведущий больше сбивал игрока с толку, но в итоге Денис, не обращая внимания на странное поведение Леонида Аркадьевича, отгадал слово "бестолочь".

- Вы почему стоите с таким грустным лицом?

- Почему? С веселым!

- Аа! Так это веселое? Я и не знал, что это вы обхохотались.

Денис сказал, что в финале бестолочью не будет и угадает слово с первого раза. Ему пришлось потягаться с представителем Кипра и Волгограда, но представительница южного города знала ответ и выиграла.

Как рассказал "Комиинформу" сам сыктывкарец, он смотрел по телевизору шоу, отправил смс на нужный номер, ответил правильно на все вопросы, и через месяц ему позвонили, чтобы предупредить о приглашении на передачу.

"Прошел аж целый год. Я уже даже и забыл, а тут и позвонили и позвали, - рассказал Денис. - Увез подарки, которые почему-то не показали. Шуткам Якубовича конечно сложновато сопротивляться, с толку сбивает. Я конкурентке своей не поддавался, играл как есть, просто немного переволновался".

Как отметил сыктывкарец, он ездил на передачу с дочкой, которая рассказала стихотворение. Но ее по ТВ не показали, а в это время весь класс сидел у телевизоров и ждал ее выступления. К сожалению, эпизод вырезали из эфира.

Денис привез домой кухонный комбайн, корзину с чаями, ребенку подарили планшет.

"Так-то все понравилось, но когда посмотрели передачу и увидели, что вырезали дочку со стихотворением, расстроились", - заключил Денис.

Запись передачи с сыктывкарцем можно посмотреть здесь.