Сергей Гапликов вошел в первую двадцатку влиятельных глав субъектов

6 января 2017 года, 12:30 |
Фото Антона Пархачёва

Глава Коми Сергей Гапликов впервые попал в первую двадцатку Рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации.

Рейтинг составили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций, сообщает ИА REGNUM.

В пятерке фаворитов по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло никаких изменений. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга по-прежнему занимает президент Татарстана Рустам Минниханов.

В декабре глава Коми Сергей Гапликов переместился с 22-го на 17-е место (плюс 5 пунктов). Продолжающийся рост влияния Гапликова вызван постепенным укреплением его позиций в регионе и успешным решением проблем энергетики.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2016 года в нем приняло участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам "очень сильное влияние" (1−20), "сильное влияние" (21−50), "среднее влияние" (51−85).


Светлана Быковская
Ключевые слова: коми, власть
Рубрика: Политика
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Комментарии (1)

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    20 место
    6.01.2017 (12:41)
    0
    Это говорит о реальном состоянии в России...
    Очень грустно. Эта скороварка ведь когда то не выдержит...

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