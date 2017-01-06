Сергей Гапликов вошел в первую двадцатку влиятельных глав субъектов

Глава Коми Сергей Гапликов впервые попал в первую двадцатку Рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации.



Рейтинг составили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций, сообщает ИА REGNUM.

В пятерке фаворитов по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло никаких изменений. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга по-прежнему занимает президент Татарстана Рустам Минниханов.

В декабре глава Коми Сергей Гапликов переместился с 22-го на 17-е место (плюс 5 пунктов). Продолжающийся рост влияния Гапликова вызван постепенным укреплением его позиций в регионе и успешным решением проблем энергетики.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2016 года в нем приняло участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам "очень сильное влияние" (1−20), "сильное влияние" (21−50), "среднее влияние" (51−85).





