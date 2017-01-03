Сборная команда Коми стала второй на Кубке России по спортивному туризму

Сборная команда Республики Коми по спортивному туризму заняла второе место на Кубке России по спортивному туризму 2016 года в дисциплине “Маршрут - водный (1-6 категория)”. Результаты утверждены на декабрьском съезде Федерации спортивного туризма России в Москве. Более 20 лет в командных видах спорта команда из Коми на Чемпионатах и Кубках России не добивалась такого успеха. В последний раз это удавалось сыктывкарскому "Строителю", который завоевал серебро Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 1992/93.

Как сообщил "Комиинформу" руководитель команды, заслуженный путешественник России, мастер туризма Игорь Антонец, сборная составлена из членов туристско-спортивного общественного объединения (ТСОО) “WWWClub” (г. Сыктывкар). Помимо него это Алексей Перетягин, Роман Королев, Дмитрий Попов, Леонид Уляшев, Виктор Турков.

“10 лет мы регулярно совершаем походы высших (пятой и шестой) категорий сложности (к.с.), участвуем в межокружных, всероссийских и международных соревнованиях. Дважды (в 2014 и 2012 г.) становились победителями и призерами чемпионатов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России, три раза (в 2016, 2015 и 2011 г.) – чемпионами Северо-Западного федерального округа России. На чемпионатах России принимали участие пять раз. Были вторыми в неофициальном зачете среди маршрутов 5 к.с. в 2010/11 г. Но в абсолютном зачете среди всех участвующих команд оставались далеко за чертой призеров”, - рассказал И. Антонец.

В 2015 г. по итогам Чемпионата России туристы из Сыктывкара вошли в четверку лучших команд страны. Этот результат позволил туристам-водникам ТСОО “WWWClub” представлять Россию на Чемпионате мира в Харькове. Там сыктывкарцы из девятнадцати команд, представивших свои отчеты по маршрутам 4-6 к.с., показали четвертый результат.

“Конечно, показатели двух последних лет, внушали оптимизм и злили одновременно. Мы "обстучали" все четвертые места и на Чемпионате России, и на Чемпионате мира. В июле 2016 г. с новыми силами тем же составом отправились в еще один суровый поход, теперь уже по рекам горного Алтая Нижний Кураган – Аргут – Кадрин – Катунь”, - заявил И.Антонец.

Протяженность маршрута за 18 ходовых дней составляла около 400 км., из них примерно 290 км. по воде и 110 км. пешком. В пешую часть маршрута входил переход вдоль р. Нижний Кураган до слияния рек Иолдо и Осиновка, осмотр и разведка верхних каньонов р. Иолдо, которые полностью до сих пор никем не пройдены, радиальные выходы с катамаранами вдоль рек Аргут и Кадрин, осмотр ключевых препятствий р. Нижний Кураган, обнос отдельных препятствий.

Основной рекой маршрута выбрали Нижний Кураган по нескольким причинам. Во-первых, она мало посещаема, а ее описание, особенно в верховьях, весьма расплывчато. Во-вторых, река предполагает пешую заброску (до верхних каньонов ~ 50 км.) по перевалам и пересеченной местности (большая часть заброски только конная тропа), что является хорошей проверкой для группы перед походом. Наконец, характер препятствий удовлетворит самого изысканного водника – от трудно проходимых узких каньонов в ущельях до мощнейших широких шивер с высокими валами.

Основные определяющие препятствия даже в условиях высокой воды представляют собой слалом между большими камнями с валами и бочками и следуют одно за другим практически без плесовых участков. Сложность определяющих и предопределяющих препятствий возросла на 1-2 категории. Многие пороги образовали связки, делая невозможным промежуточные чалки и предварительный осмотр. Ориентиры порогов стали размытыми, поскольку распознав его с воды, с порога уже невозможно уйти.

Особенно уделялось внимание максимально безопасному прохождению маршрута малочисленной группой (6 человек) в условиях высокой воды на маломерных катамаранах-двойках. Спортсменам запомнился один из каньонных участков реки, когда группа оказалась на берегу “зажатой” с двух сторон скалами, без возможности возвращения назад, а впереди бушевал порог, не позволяющий осуществить должным образом осмотр и выставить качественную страховку для безопасного прохождения. Пришлось принимать весьма непопулярное для водников, но единственно правильное в подобной ситуации решение – поднимать все вещи через отвесные стены и “идти с катамаранами в горы”.

За время похода командой пройдено 12 определяющих и 5 предопределяющих препятствий маршрута. Поход позволил в полной мере туристам продемонстрировать требуемую техническую подготовленность, навыки в управлении катамаранами-двойками и хорошую физическую подготовку при длительных переходах, спусках в каньоны, осмотрах.

С походом по рекам горного Алтая команда из Сыктывкара сначала приняла участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа России по спортивному туризму 2016 г., где в открытом зачете среди спортивных маршрутов 1-6 категории стала абсолютным победителем, а затем и в Кубке России. Кроме туристов из Коми за трофей боролись сильнейшие группы из Москвы, Московской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Томской, Мурманской, Тюменской, Иркутской и Калининградской областей. В итоговом протоколе представлены тринадцать команд. По результатам соревнований команда Республики Коми награждена Кубком России за II место, серебряными медалями и дипломами II степени Министерства спорта России, подписанные министром Павлом Колобковым. Четыре участника выполнили нормативы Мастеров спорта России. Победителем соревнований стала команда из Свердловской области, третье место у туристов из Новосибирской области.

Столь высокий результат по итогам Кубка России позволил сыктывкарским туристам-водникам второй раз подряд отобраться на Чемпионат мира по спортивному туризму, который пройдет с 24 по 26 февраля 2017 г. в Минске.

Впереди у команды ТСОО “WWWClub” новый семнадцатый сезон. В этом году подготовительный поход ребята проведут на майские праздники в Карелии, отрабатывая технику прохождения каньонных участков, падунов и водопадов. Ключевым станет трехнедельный маршрут по рекам Кольского полуострова, который сами участники окрестили, как “Кольская кругосветка”. В июне за один поход туристы планируют преодолеть 11 рек в различных уголках Кольского полуострова. Такое количество рек в данном регионе за один маршрут еще не проходила ни одна группа. Ну и, конечно, остается давняя мечта – сплав по рекам дальнего зарубежья.

"С подобными маршрутами гораздо легче штурмовать любые всероссийские и международные соревнования, так как ключевым показателем в оценке судей является новизна маршрута. На сегодня все расходы, связанные со снаряжением и экипировкой спортсменов, организацией и проведением спортивных походов, оплатой оргвзносов на любых соревнованиях лежат только на участниках команды. Посильную поддержку в решении организационных вопросов осуществляет Федерация туризма Республики Коми. Но совершенно очевидно, что отсутствие финансовой составляющей не может способствовать полноценному развитию команды и ее стабильно высокому уровню на всероссийских и международных соревнованиях", - заметил И.Антонец.