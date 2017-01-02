Инта встретила Новый год салютом и ламбадой

2 января 2017 года, 12:35 | Инта
Фото vk

В ночь с 31 декабря на 1 января интинцы собрались на главной площади города, чтобы вместе проводить старый год и встретить новый. По традиции сотрудники Дворца культуры и техники подготовили для горожан праздничную программу, сообщает пресс-служба мэрии Инты.

Не подвела и погода. Интинцы пришли на площадь целыми семьями. Организаторы праздника подготовили не только различные конкурсные и творческие номера, но и предоставили всем желающим право поздравить близких с импровизированной сцены. Свои пожелания в самую волшебную ночь года всем горожанам адресовали руководитель администрации Инты Лариса Титовец и заместитель председателя совета округа Юрий Латкин.

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Обращаясь ко всем собравшимся, Лариса Титовец напомнила, что сотворить чудо может каждый человек и не только в новогоднюю ночь: "Мы вместе с вами многого добились за прошедший год. Но и в наступившем надеемся на реализацию самых амбициозных задумок и программ. Мы хотим видеть нашу Инту ухоженной, благоустроенной, современной. Все это возможно, если приложить совместные усилия. Я хочу пожелать каждому интинцу и нашему любимому городу стабильности и развития. Надеюсь, что все загаданное сегодня, обязательно исполнится".

Юрий Латкин пожелал интинцам в наступившем году только положительных эмоций, ярких впечатлений, крепкого здоровья и исполнения всех планов и надежд.

Завершил официальные поздравления праздничный салют. В течение 10 минут ночное небо озаряли яркие вспышки.

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Последние несколько лет фейерверк - непременный атрибут встречи нового года в Инте. Интинцы уже привыкли к этой традиции и заранее начинают интересоваться, будет ли салют. Понимая это, руководство города решило, несмотря ни на какие финансовые коллизии, в новогоднюю ночь фейерверк должен быть обязательно. "Я знаю, что если бы мы отказались от этой традиции, то большинство горожан нас поняли, - объяснила свою позицию Лариса Титовец. - Но нам так хотелось сделать сюрприз всем жителям города, показать, что при желании — возможно все. И я очень рада, что мы не обманули ожидания интинцев, что фейерверк им понравился".

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После салюта праздник на главной площади продолжился: интинцы активно поддерживали все предложения ведущих — водили хороводы и даже танцевали ламбаду.

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Комиинформ
Ключевые слова: Новый год
Рубрика: Общество
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