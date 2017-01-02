Российские налогоплательщики теперь могут платить налоги друг за друга

2 января 2017 года, 11:47 |
Фото Антона Пархачева

Россияне теперь могут платить налоги друг за друга. Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ с 1 января. В частности, поправка гласит "уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом", пишет "Российская газета".

Ранее глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказывал о большом количестве жалоб от граждан в связи с тем, что налоговые платежи, которые они уплатили, например, за близких родственников: муж за жену, дети за пожилых родителей и так далее, не были зачтены, поскольку нормы законодательства не позволяли проводить такой платеж.

ФНС технологически полностью готова: внесены изменения в правила заполнения платежных поручений, где обязательно указывается ИНН плательщика и ИНН того, за кого уплатили налог. Теперь по реквизитам платежного поручения можно четко установить, кто и за кого уплатил налог.

При этом возврат средств, например, излишне уплаченного налога, будет производиться налогоплательщику, за которого заплатили налог.

Комиинформ
Ключевые слова: налоги
Рубрика: Право
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