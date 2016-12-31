Новогоднее поздравление главы Коми Сергея Гапликова

На официальном ютуб-канале пресс-службы главы Республики Коми опубликовано новогоднее поздравление главы Республики Коми Сергея Гапликова.

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Традиционно эти праздники – время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. И подводя итоги минувшего года, мы строим планы и под бой курантов загадываем заветные желания.

Уходящий год был очень значимым для нашей республики – мы вместе встретили ее 95-летие, вместе определили планы и задачи, которые реализуем к 100-летнему юбилею.

Благодарю вас за понимание, доверие и активное участие в жизни региона. От нас с вами зависит, каким будет наше будущее, будущее наших детей, нашей республики. Только вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему.

Пусть 2017-ый станет годом новых возможностей, новых свершений, добрых перемен и исполнения самых заветных желаний. Пусть рядом всегда будут родные, близкие и друзья. Пусть счастье придет в каждую семью, в каждый дом нашей большой республики.

Я желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, любви и, конечно, прекрасного праздничного настроения.

С Новым годом, друзья!"