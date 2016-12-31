Полицейские Сыктывкара проверили 23 торговые точки, торгующих "фунфыриками"

Полицейские Сыктывкара совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой проверили 23 торговых организации.

Напомним, в России с 26 декабря приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртсодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару приняли участие в межведомственных мероприятиях, направленных на пресечение фактов незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции в торговых организациях, расположенных в столице Коми и Эжвинском районе.

В ходе мероприятий были проверены 23 торговых организации, ранее осуществлявших реализацию товаров данной категории. В результате проверки выявлено четыре факта незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции. Изъято 853 единицы товаров. Часть продукции направлена на исследование.

В отношении одного руководителя торговой организации составлен административный материал по ст.14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Напомним, жители Коми могут сообщать о фактах реализации спиртосодержащей непищевой продукции через Интернет. На портале "Активный регион" появилась специальная кнопка "Сообщить о незаконной продаже".

Данные, поступившие на портал, будут направляться в МВД России по Коми и Управление Роспотребнадзора по Республике Коми для принятия мер реагирования.

Сообщить о фактах незаконной реализации "фунфыриков" можно также по телефонам "горячей линии" Роспотребнадзора: 8 (8212) 21-30-61 или 8-800-100-31-81 по будним дням с 09.00 до 17.00. В период новогодних праздников с 31 декабря 2016 года по 8 января 2016 года по телефону 8 (8212) 21-84-23