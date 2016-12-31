Прокуратура Коми обнародовала план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

31 декабря 2016 года, 15:00 |
Фото из архива "Комиинформа"

Прокуратура Республики Коми завершила формирование сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

В результате принятых прокуратурой республики мер, количество проверочных мероприятий, запланированных органами контроля на 2017 год, снизилось на 14%.

Прокуратура Республики Коми в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" завершила работу по формированию сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, на 2017 год.

В текущем году от органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в прокуратуру республики поступило 65 планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с общим количеством плановых мероприятий 3927 проверок (2016 год – 5532).

По результатам изучения проектов планов и законности включения плановых мероприятий прокуратурой республики было по различным основаниям (отсутствие у соответствующего органа полномочий на проведение проверки, нарушение установленной периодичности проверок, указание недостоверного наименования проверяемого лица, ИНН, включение в планы проверок субъектов малого предпринимательства и др.) исключено 556 проверок.

Кроме того, по предложениям прокуратуры республики органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля сокращены сроки проведения более чем 700 проверок.

В результате принятых прокуратурой республики мер количество проверочных мероприятий, запланированных органами контроля на 2017 год, снизилось на 14%.

Сводный план проведения плановых проверок на 2017 год (в части проверок, проводимых на территории Республики Коми) размещен на главной странице официального сайта прокуратуры Республики Коми www.proсkomi.ru.

Комиинформ
Ключевые слова: прокуратура, проверки, малый бизнес
Рубрика: Право
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