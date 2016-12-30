Сообщить о фактах незаконной продажи "фунфыриков" можно на портале "Активный регион"

Жители Республики Коми могут сообщать о фактах реализации спиртосодержащей непищевой продукции через Интернет.

На портале "Активный регион" появилась специальная кнопка "Сообщить о незаконной продаже".

Данные, поступившие на портал "Активный регион", будут направляться в МВД России по Коми и Управление Роспотребнадзора по Республике Коми для принятия мер реагирования.

Напомним, в России с 26 декабря приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртсодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Сообщить о фактах незаконной реализации "фунфыриков" можно также по телефонам "горячей линии" Роспотребнадзора: 8 (8212) 21-30-61 или 8-800-100-31-81 по будним дням с 09.00 до 17.00. В период новогодних праздников с 31 декабря 2016 года по 8 января 2016 года по телефону 8 (8212) 21-84-23