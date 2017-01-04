Владыка Питирим приглашает горожан и гостей столицы на Рождественскую Ёлку

4 января 2017 года, 18:33 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сыктывкарская епархия подготовила целую серию рождественских утренников для дошколят и школьников, которые пройдут в новогодние каникулы в Белом зале Дома епископа.

Как рассказал "Комиинформу" секретарь епархии архимандрит Филипп (Филиппов), 7 января, в 11 часов, во дворе Свято-Стефановского собора состоится "Рождественская Ёлка". Священнослужители приглашают горожан прийти на праздник вместе с детьми.

С 8 января начинаются рождественские утренники в Белом зале Дома епископа. "Ждем коллективные заявки от школ города и прихожан. Будем рады видеть детей на сказочном празднике Рождества Христова", - добавил отец Филипп.

В этот же день, в 14.00, в концертном зале администрации Сыктывкара пройдет фестиваль для детей из малообеспеченных семей, организованный фондом "Вифлеемская звезда".

***Расписание утренников в Белом зале Дома епископа:

8 января в 17.00 - для для воскресных школ и гостей из районов

9 января в 10.00 - для воспитанников детских садов и детей до 7 лет; в 12.30 и 15.00 - для детей старшего возраста

9 января в 10.00 - для детей старшего возраста

10 января в 12.30 и 15 00 - для детей старшего возраста.

Геня Джавршян
Ключевые слова: утренники, Свято-Стефановский кафедральный собор, Рождество Христово
Персоны: Питирим (в миру Волочков Павел Павлович)
Рубрика: Общество
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