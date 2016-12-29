Подготовка к проведению в Коми Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров - 2017 идет полным ходом

29 декабря 2016 года, 22:25 | Сыктывкар
Фото rkomi.ru

О промежуточных итогах подготовительной кампании к проведению соревнований главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной. В рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми Генеральным спонсором соревнований выступила Группа компаний "Ренова".

Международное взаимодействие осуществляется через Международную федерацию хоккея с мячом и Федерацию хоккея с мячом России.

В соответствии с принятым планом мероприятий по подготовке и проведению первенства, утверждён календарь игр. Открытие первенства состоится 26 января 2017 года в ледовом дворце "Северная Олимпия".

Хоккейные баталии основной сетки соревнований пройдут 27 и 28 января, игры финальной стадии - 29 января на Центральном стадионе Сыктывкара. Участники - сильнейшие команды мира: сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии и Финляндии.

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Проведен конкурс на создание символики Первенства. Проект логотипа согласован с Международной федерацией хоккея с мячом и в настоящее время проходит доработку с учётом поступивших предложений.

В рамках подготовки к Первенству проведён ремонт мачтового освещения стадиона, раздевалок для спортсменов, приобретены бортики ограждения и заградительные сетки, производятся работы по поставке и монтажу нового широкоформатного табло - светодиодного экрана.

Проводится работа по организации проживания и питания спортсменов, программе культурных мероприятий для участников Первенства, с учётом их приезда и календаря игр команд. Ведется набор волонтеров для сопровождения - студентов Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Коми проработан вопрос медицинского сопровождения мероприятия. Ведётся работа по организации телевизионных трансляций Первенства и работа по оформлению стадиона. Изготавливается печатная и полиграфическая продукция.

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Сергей Гапликов отметил хороший темп проводимой работы по подготовке в проведению мирового первенства, обратив внимание Николая Бережного на вопрос организации максимально возможных комфортных условий для болельщиков с учётом специфики проведения игр на открытой площадке.

"Учитывая плотную сетку игр и желание любителей хоккея с мячом посмотреть как можно больше матчей, следует подготовиться к сюрпризам, которые может преподнести погода. Проработайте вопрос, чтобы теплый приём был не только для спортсменов, но и зрителей. Это касается в первую очередь организации специальных мест, где болельщики смогут погреться и перекусить, - поручил Сергей Гапликов. - Но я уверен, что истинных фанатов зрелищного русского хоккея никакие морозы не остановят и приглашаю всех на большой спортивный праздник в Сыктывкаре".

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Комиинформ
Рубрика: Спорт
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