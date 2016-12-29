В Эжвинском районе Сыктывкара открыли новый крытый ледовый каток

Сегодня, 29 декабря, в Эжве состоялось открытие крытого ледового катка. Торжественную церемонию посетил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной

По информации пресс-службы Минспорта Коми, крытый каток с искусственным льдом предназначен для проведения соревнований и тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию, а также занятий по общему физическому развитию в тренажерном зале.

"От имени Правительства республики Коми поздравляю всех жителей Сыктывкара, особенно Эжвинского района, с открытием нового современного спортивного комплекса. Уверен, что его двери будут открыты с самого утра до позднего вечера. И все посетители, от мала до велика, найдут возможность провести здесь с пользой свое время. Трудно придумать лучшего подарка к новому году, чем введение в экспулатацию нового спортивного объекта, как этот. Желаю администрации спорткомплекса плодотворной и перспективной работы на благо всех жителей района.", - сказал Николай Бережной.

Также на церемонии открытия присутствовали исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин и руководитель администрации Эжвинского района Александр Калинин.

"Последний самостоятельный спортивный объект в Эжве был построен в 1994 году. Это действительно была мечта - строительство в нашем районе Ледового дворца", - отметил Александр Калинин.

***Заказчиком-застройщиком крытого катка с искусственным льдом выступиломуниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Северная Олимпия". Генподрядная организация: ООО "ТетрастройКоми".

Строительство началось в 2013 году. Сметная стоимость строительства объекта – 263,0 млн. рублей., в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми -199,1 млн.рублей.

В составе объекта - ледовое поле 56х28 м., тренажерный зал, трибуны на 253 места, буфет и ряд административных и вспомогательных помещений.

Мощность объекта – 50 чел. в смену;

Площадь застройки – 3466,1 кв.м.,

Площадь здания -4250,42 кв.м.







