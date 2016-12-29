В Воркуте десятый день ведутся работы по разморозке части Усинского водовода

Мэр Воркуты Игорь Гурьев, и.о. директора ООО "Водоканал" Андрей Пащенко доложили региональному правительству информацию о предпринимаемых мерах по разморозке части Усинского водовода в районе камер №14-16 (труба 800 мм). Доклад заслушал заместитель председателя правительства Республики Коми – председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Константин Лазарев и члены рабочей группы. Также на видеоселекторе обсудили результаты организационно-технических мероприятий, которые продолжаются десятый день и план на ближайшую неделю. Работа без остановки будет продолжаться и в праздничные дни.

Так, на данный момент разморожено 2400 метров одной из ниток Усинского водовода 800 мм (осталось еще 600 метров). Водоснабжение города по-прежнему осуществляется в штатном режиме через резервную трубу 1000 мм. Со стороны администрации города оказывается вся необходимая организационная и техническая помощь. На водовод привлечены три передвижные паровые установки (предоставлены ОАО "РЖД", АО "Воркутауголь" и ООО "Ямалмеханизация"). Оказана помощь в организации питания специалистов, предоставлено две тонны ГСМ, дополнительно поступят электроды, фонари, сварочные аппараты со сменными газосварщиками, листовой металл, а также в администрации при необходимости готовы к поставке заявленной "Водоканалом" 70 метров трубы 800 мм.

Как отметили на заседании республиканского КЧС, ситуация усложняется надвигающимся холодным фронтом. Со стороны Карского моря в сторону центра Коми начинает проникать аномально низкая температура. Так, в период 5-8 января в воркутинском районе прогнозируется до -37...-42°С, местами до -47°С, поэтому работы необходимо завершить в кратчайшие сроки. В настоящее время в круглосуточном режиме работают 26 человек, 12 единиц техники.

Константин Лазарев на совещании озвучил, что республиканское правительство перечислит в Воркуту 5,5 млн рублей для приобретения двух единиц современных передвижных паровых установок, необходимых заполярному городу. Процедурно закупка техники начнется с 9 января.

Оперативную информацию правительство Республики Коми получает от мэрии Воркуты каждые четыре часа, сообщает пресс-служба администрации МО ГО"Воркута"





