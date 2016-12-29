Куда сходить в Сыктывкаре на новогодних каникулах

Молодежный портал "Твоя Параллель" предлагает афишу интересных событий, которые пройдут в дни январских праздников. 31 декабря у подавляющего числа россиян проходит в готовке салатов и последующим застольем. Но что делать с 1 по 8 января? Куда сходить самим и куда отвести детей, когда школы и детские сады не работают?

Сказки и классика в театре оперы и балета

В первую неделю 2017 года Государственный театр оперы и балета представит спектакли как для взрослых, так и для детей. Начало детских сеансов со 2 по 8 января в 11 часов. Понедельник – мюзикл-сказка "Волшебник изумрудного города", вторник – музыкальная сказка "Необыкновенные приключения в Музыкальном королевстве", среда – музыкальная сказка "Золушка", четверг – мюзикл-сказка "Двенадцать месяцев", пятница – "Волшебник изумрудного города", суббота – "Двенадцать месяцев", воскресенье - "Необыкновенные приключения в Музыкальном королевстве".

Вечерняя программа, в 18 часов, порадует ценителей классики. Понедельник – оперетта "Летучая мышь", вторник – балет "Щелкунчик", среда – оперетта "Цыганский барон", четверг – мюзикл "Призрак замка Кентервиль", пятница – "Щелкунчик", суббота – концерт "Штраус-Гала".

Сказки в драмтеатре

Основной новогодний репертуар Академического театра драмы им.В.Савина составят представления для детей. 2 января в 14 и 17 часов покажут сказку "Двенадцать месяцев". 4, 7 и 8 января в 11 часов (а в воскресенье еще и в 14 часов) – премьера сезона, сказка "Щелкунчик". 5 января в 11 и 14 часов – сказка "Дед Мороз и три богатыря".

Более взрослых театралов ждут на сеансах в 18 часов. 3 и 4 января – комедия "Ханума", 5 января – комедия "Лучше быть счастливым позже", 6 января – трагикомедия "Утиная охота", 7 января – комедия "Горе от ума".

Новогодние каникулы в Радуге

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает детей с родителями насладиться окунуться в мир сказочного новогоднего веселья.

2 января в 15 часов начнется "Путешествие в страну мыльных пузырей". 3 января в 15 часов – "Химическое шоу от Сумасшедшей лаборатории". 4 января в 14 часов – "Аквагрим", а в 15 часов – квест "Сокровища пиратов". 5 января в полдень начнется мастер-класс по шарам для моделирования, с 13 до 16 часов – игротека от GaGa.ru.

6 января в 11 часов детям от трех лет покажут интерактивный спектакль "Волшебные часы". Запись по телефону 57-23-06. 7 января в 12 часов детей будут развлекать клоуны. Подробности по телефонам 25-10-05, 25-10-06 и на сайте www.raduga3d.com.

"Волшебный лес" в Гимназии искусств

7 января в Гимназии искусств при Главе РК состоится Рождественский показ спектакля театра огненных искусств Power of Fire "Волшебный лес". Это первый спектакль из цикла "Сказки в темноте". В нем рассказывается красивая история девочки Авроры, а музыка и световые спецэффекты подарят незабываемые впечатления, современные и яркие образы перенесут вас в настоящий "Волшебный лес".

На одной сцене сочетаются и отлично дополняют друг друга такие жанры, как Хореография, Акробатика, Гимнастика, Жонглирование и Эквилибр

Каникулы в Национальном музее

Национальный музей Республики Коми приготовил обширную праздничную программу для гостей. Отдел истории: 3 января - "Путешествие в 1380 год", "Путешествуя по Северу России"; 5 января – "Игра в домики", "Как рукодельница семью одевала", "Елка. Свечи. Волшебство"; 6 января - "Путешествие в 1380 год", "Праздники старые и новые. Век ХХ", "Елка. Свечи. Волшебство".

Литературный музей И.А. Куратова: 4 января – "Как учились в старину: урок арифметики", "Петушок – золотой гребешок"; 5 января – "История коми языка, письменности и литературы"; 8 января – "Путешествие с Марпидой-царевной",

"Путешествие в зимнюю сказку". Отдел природы: 4,5 января – "Друзья немытых рук", "Каменный лед Урала", "Прогулка по загадочному лесу", "В гости к оленеводам". Выставочный зал: 3 января – "Про Петрушку, погремушку и другие старинные игрушки",

"Богатыри древнего Синдора"; 8 января – "Про Петрушку, погремушку и другие старинные игрушки", "Много правил есть на свете". Дом-музей И.П. Морозова: 5,6 января – "Рождественский вертеп". Отдел этнографии: 4,6 января – "Путешествие по крестьянскому дому", "Жила-была пара…".

Фейерверк событий в "Югоре"

Центр культурных инициатив "Югор" 3, 4 и 5 января приглашает на настоящий новогодний фейерверк. В программе: эко-выставка, коллекция автомобилей, концерт хора "Северная Лира", творческие мастер-классы для взрослых и детей, диафильмы, киноспектакль Коляда-Театра, песочное шоу, фолк-дефиле, а также сюрприз под ёлочкой!

Начало семейных выставок и показов диафильмов в 11 часов. Интерактивная экскурсия "Своя планета" для детей от 6 до 9 лет – в 12 часов. Программу мастер-классов и прочего можете уточнить на сайте http://www.ugor.org/event/293/

Сыктывкарские библиотеки в дни новогодних каникул

Городская центральная и городская детская библиотеки будут работать 4 и 8 января. Взрослых посетителей будут ждать с 11:00 до 18:00 час. (ул. Ленина, 78), юных читателей – с 10:00 до 17:00 час. (ул. Коммунистическая, 69).

В дни рождественских каникул будут работать и республиканские Национальная и Юношеская библиотеки, которые готовы принять посетителей 5 и 6 января (первая – с 10:00 до 17:00 час., вторая – с 11:00 до 18:00 час.).

В рамках краеведческого клуба "Книжные открытия" 5 и 10 января в 13 часов в отделе краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми состоятся встречи с путешественником, геологом Татьяной Антоновской. Из ее рассказов вы сможете узнать о стране, которая "заставляет взглянуть на окружающий мир иными глазами – глазами детства и глубокой мудрости одновременно".

Православное Рождество в Сыктывкаре

7 января с 11:30 до 12:00 состоится Крестный ход от Епархиального управления (ул. Бабушкина, 20) до Свято-Стефановского кафедрального собора (ул. Свободы, 60).

После чего с 12 до 14 часов на территории собора пройдет Рождественский праздник.

Спорт

Хоккей с мячом

С 5 по 12 января в Сыктывкаре и Краснотурьинске пройдут турниры предварительного этапа Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18−19 лет (хоккеисты 1998−1999 годов рождения).

Столица Республики станет площадкой проведения матчей группы Запад, в составе которой - четыре команды: СШОР № 1 (Сыктывкар), "Водник" (Архангельск), "Ракета" (Казань), "Родина" (Киров).

Кино с 1 по 4 января

"Мори Синема": комедии, триллеры, мелодрамы и мультфильм

"Викинг" (версии 12+ и 18+)

Историческая драма. Режиссер: Андрей Кравчук. В ролях: Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Данила Козловский, Максим Суханов, Андрей Смоляков, Светлана Ходченкова

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что "для мира нужно больше мечей, чем для войны".

"Снежная королева" (6+)

Мультфильм. Режиссер: Алексей Цицилин

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности - их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень - теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба.

"Пассажиры" (16+)

Фантастика. Режиссер: Мортен Тильдум. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Лоренс Фишбёрн

Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех обитателей корабля.

"Три богатыря и Морской царь" (6+)

Мультфильм. Режиссер: Константин Феоктистов

Продолжение приключений любимой троицы: Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и “залатать бюджет”. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев.

"Ёлки 5" (6+)

Комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, Андрей Шавкеро и др. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич

В этот новый год любимые герои "Ёлок" всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

"Дед Мороз. Битва магов" (12+)

Семейный, фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла.

"Изгой-один. Звездные войны. Истории" (16+)

Фантастика. Режиссер: Гарет Эдвардс. В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду "Звёздных Войн". Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.

"Моана" (6+)

Фэнтези, анимация. Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер.

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.