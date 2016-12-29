В Коми изъято свыше 6500 тысяч единиц незаконно реализуемой спиртосодержащей продукции двойного назначения

29 декабря 2016 года, 17:45 |
ekb.pulscen.ru

Прокуратура Республики Коми совместно с МВД по Республике Коми и Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми организовали проведение проверок законности реализации на территории региона спиртосодержащей продукции. Их проведение обусловлено массовыми случаями острых отравлений людей данной продукцией, в том числе со смертельным исходом, зафиксированными в других регионах Российской Федерации.

Напомним, что 23 декабря 2016 г. Главный санитарный врач Российской Федерации издал постановление № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией" (зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2016 № 44906). Согласно пункту 1 указанного постановления на 30 суток приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Нарушение данного запрета образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ.

На сегодняшний день в ходе совместных рейдов проверено свыше 60 торговых объектов в г. Сыктывкаре, Эжвинском районе г. Сыктывкара и г. Инты, где выявлено и изъято более 6500 единиц незаконно реализуемой спиртосодержащей продукции. По всем нарушениям решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Аналогичными проверками будут охвачены территории всех муниципальных образований Республикии Коми.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ, виновному лицу может быть назначено наказание в виде штрафа: на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиинформ
Ключевые слова: прокуратура
Рубрика: Общество
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