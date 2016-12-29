Минтрудсоц Коми предупреждает: непроведение спецоценки условий труда влечет санкции

Чтобы выполнить требования трудового законодательства, работодателям республики необходимо в ближайшие 2 года существенно нарастить темп и объем проведения специальной оценки условий труда.

Ход проведения спецоценки условий труда в регионе обсуждался 14 декабря 2016 года на Республиканском совещании по охране труда "Развитие системы управления охраной труда".

На актуальные вопросы по теме ответил начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Максим Синякин.

- Максим Владимирович, для начала напомните очень коротко, что такое специальная оценка условий труда и для чего она нужна.

- Трудовым законодательством предусмотрено: каждый работник имеет право на гарантии и компенсации, если он занят на работах с вредными условиями труда, на получение от работодателя достоверной информации о риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Для реализации этого права работников проводится специальная оценка условий труда (СОУТ).

Единая процедура оценки условий труда определена Федеральным законом "О специальной оценке условий труда". Ее результаты используются работодателями для обеспечения безопасности работников в процессе трудовой деятельности, а также в широком спектре социально-трудовых отношений.

Хочу обратить внимание, что ход исполнения федерального законодательства о СОУТ находится на постоянном контроле руководства Республики Коми. Итоги проведения спецоценки рассматриваются также в рамках социального партнерства на Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- Законодательство по СОУТ реализуется более двух лет. Какие результаты уже есть сегодня?

По итогам проведенной спецоценки условий труда в 2014-2016 годах большая часть рабочих мест в республике – это более 70 процентов – отнесена к безопасным. Вредными условия труда на 29 процентах рабочих мест. Меньше одного процента рабочих мест отнесено к опасным условиям труда.

В республике всего около 176 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день оценка условий труда не проведена, либо срок ее действия истек почти на 86 тысячах рабочих местах.

Чтобы выполнить требования трудового законодательства, работодателям республики в 2017 и 2018 годах необходимо в два, а то и в три раза нарастить объемы проведения спецоценки. При этом нужно обеспечить и качество работ по спецоценке.

- Почему именно в эти два года необходимо так резко нарастить темп проведения спецоценки, и что будет, если работодатели этого не сделают?

- По закону спецоценка должна быть проведена на каждом рабочем месте, за исключением рабочих мест надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями-физлицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями. При этом законодатель установил, что специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно, но завершить ее нужно до 31 декабря 2018 года.

Если работодатель по каким-то причинам не выполнит это требование, то есть не обеспечит проведение спецоценки, то ему грозит административная ответственность. Для юридических лиц за непроведение СОУТ с начала 2015 года штраф может доходить до восьмидесяти тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к штрафу до двухсот тысяч рублей или к приостановлению деятельности на срок до девяноста суток.

Это еще не все. С учетом того, что отсутствие спецоценки может привести еще и к нарушениям требований охраны труда, суммарный размер штрафов может составить более 400 тысяч рублей.

- Что делает ваше ведомство для реализации законодательства по спецоценке?

- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми ведет регулярную работу по множеству направлений для того, чтобы обеспечить реализацию законодательства о специальной оценке на территории Коми. Это проведение государственной экспертизы условий труда по оценке качества проведения СОУТ, оказание информационно-методической помощи, координация работ исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Коми по вопросам специальной оценки условий труда, взаимодействие со всеми сторонами социального партнерства, мониторинг проведения специальной оценки условий труда и так далее.

Для реализации этих полномочий в структуре Министерства есть отдел государственной экспертизы условий труда, который курирует все вопросы, касающиеся проведения СОУТ. Так, в текущем году для проверки качества проведения спецоценки министерством проведено 30 государственных экспертиз в отношении более чем 500 рабочих мест.

Хотя государственная экспертиза качества СОУТ проводится для решения уже сложившихся конфликтных ситуаций, все же основная задача Министерства – это профилактика таких ситуаций. Поэтому один из основных векторов этой деятельности – консультативная и разъяснительная работа по спецоценке условий труда.

Только в этом году по вопросам СОУТ специалисты отдела государственной экспертизы условий труда Управления труда провели 20 семинаров и совещаний. В них приняли участие более 700 руководителей и специалистов. На базе Общественной приемной Главы Республики состоялись 3 прямых линии, при этом одна из них полностью была посвящена спецоценке условий труда.

- Куда конкретно в Минтрудсоц республики нужно обращаться с вопросами по спецоценке условий труда?

- С вопросами по специальной оценке условий труда, правильности предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда, по фактическим условиям труда, настоятельно рекомендую всем обращаться в отдел государственной экспертизы условий труда Управления труда Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Коми. Связаться со специалистами отдела можно по телефону в Сыктывкаре 8 (8212) 24-93-76 и в Ухте 8 (82167) 6-33-84.

Если есть необходимость в проведении государственной экспертизы условий труда или в получении письменных разъяснений по вопросам условий труда и специальной оценке условий труда, нужно направить в адрес Министерства (ул. Интернациональная, д.174, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167610 – прим.) заявление на проведение экспертизы или письменное обращение соответственно.

- А какие еще можно дать рекомендации, которые поспособствуют работодателям в реализации законодательства о специальной оценке условий труда на территории республики?

- Во-первых, поскольку проведение спецоценки связано с финансовыми затратами, можно порекомендовать работодателю использовать возможность проведения СОУТ за счет средств страховых взносов, перечисленных в Фонд социального страхования. К примеру, в 2015 году за счет средств Фонда спецоценку более 3 тысяч рабочих мест провели 120 работодателей республики.

Такая возможность работодателям предоставляется ежегодно. Чтобы ею воспользоваться, нужно до 1 августа обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в региональное отделение Фонда социального страхования.

Во-вторых, при проведении спецоценки условий труда и реализации ее результатов работодателю нужно вести конструктивный диалог с работниками и их представителями, как правило, это профсоюзные организации.

Опыт показывает, что большинство конфликтных ситуаций возникает не потому, что работодатель "злостный нарушитель", а потому, что с работниками не проводится разъяснительная работа.

В заключение еще раз хочу акцентировать внимание, что перед всеми работодателями республики стоит задача до конца 2018 года обеспечить объективную оценку условий труда на каждом рабочем месте. При этом со своей стороны Министерство труда, занятости и соцзащиты республики приложит все усилия, чтобы каждый работник был проинформирован об условиях труда и о риске, которому подвергается его здоровье.

В завершение нашей беседы, пользуясь случаем, хочу поздравить жителей нашей республики с наступающим Новым годом и пожелать всем здоровья и благополучия. Чтобы труд был безопасным и приносил только радость, успех и достаток.