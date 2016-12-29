Путин подписал закон об организации детского отдыха

29 декабря 2016 года, 13:50 |
Фото Ирины Кнутас

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха в РФ, который предусматривает меры, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья детей, соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, устанавливает общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Также предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Порядок его формирования и ведения устанавливается правительством РФ.

Документ уточняет и разграничивает полномочия и сферы ответственности за отдых детей и его безопасность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Кроме того, указывается на необходимость предусмотреть возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Закон устанавливает обязанность туроператоров, турагентов и организаций экскурсионного обслуживания соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними и порядку уведомления уполномоченных органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Документом предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей, пишет РИА-новости.

Комиинформ
Ключевые слова: путин, отдых, дети
Рубрика: Общество
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