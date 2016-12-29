Елена Шабаршина ежемесячно получала взятки от Алексея Чернова - следствие

29 декабря 2016 года, 12:40 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной, обвиняемой в получении взятки за совершение незаконных действий, в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщает СУ СКР по Коми.

По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года Шабаршина, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, систематически (ежемесячно) получала от действовавшего в то время заместителя главы Республики Коми Алексея Чернова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе.

Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения 6 млн. 680 тысяч рублей.

На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу

Комиинформ
Ключевые слова: следственный комитет, взятка
Рубрика: Право
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Комментарии (5)

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    Читатель
    29.12.2016 (13:3)
    2
    С ней, ясно, а как же с избиркомами районов в 2011 году на выборах председатели явно помогали и протежировали кандидатам от ЖД.
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    Он
    29.12.2016 (13:8)
    0
    Да не взятку он давал. Просто сливками делился. Поддерживал так сказать. Вы бы не брали от своего начальника конвертик? Только не лукавьте.
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      Да?
      29.12.2016 (13:12)
      0
      А Чернов был ее начальником? Работодателем?
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      странно
      29.12.2016 (13:14)
      0
      начальником у нее вроде Чуров был? а платил Чернов
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    Печалька
    29.12.2016 (13:16)
    0
    Правильно не лукавим все бы брали ведь не в воде стоять и пить просить,и еще на работе ты не гость ухвати хотя бы гвоздь.

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