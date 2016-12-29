Елена Шабаршина ежемесячно получала взятки от Алексея Чернова - следствие
В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной, обвиняемой в получении взятки за совершение незаконных действий, в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщает СУ СКР по Коми.
По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года Шабаршина, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, систематически (ежемесячно) получала от действовавшего в то время заместителя главы Республики Коми Алексея Чернова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе.
Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения 6 млн. 680 тысяч рублей.
На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.
Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу
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