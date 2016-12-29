В России проанализировали региональную активность новых депутатов Госдумы

Исследовательское агентство Mindscan подготовило медиа-рейтинги депутатов Государственной Думы ФС РФ на основе индекса региональной активности депутатов за два месяца работы Госдумы РФ VII созыва – с октября по ноябрь 2016 года.

Напомним, половина депутатов выбраны по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.

В Нижней палате парламента Коми представляет только один депутат, избранный по одномандатному округу — это единоросс Иван Медведев. По сравнению с другими одномандатниками, Медведев хоть и не попал в десятку самых продуктивных, но его рейтинг достаточно высок. Для сравнения, лидер рейтинга , соратник нашего депутата по партии, Владимир Жутенков (Брянская обл.) имеет коэффициент 0,9008 пунктов, замыкающий топ-10 Александр Коровников (Нижегородская обл.) - 0,8678. У Ивана Медведева коэффициент составляет 0,8125. За два месяца в СМИ было опубликовано о нем 48 сообщений, 39 из которых — в региональном контексте.

Высокий коэффициент означает, что депутат в большей степени ассоциируется со своим регионом, в полной мере отрабатывает региональную повестку.

Среди "списочных" депутатов лидирует Юрий Левицкий, представляющий Дагестан. Его коэффициент составляет 0,9202. Среди депутатов, которые в числе нескольких регионов отвечают и за Коми, наилучший коэффициент у единороссов Елены Вторыгиной и Ольги Савастьяновой (0,8066 и 0, 6615, соответственно). У старожила Госдумы эсера Ольги Епифановой коэффициент составил 0,5737, у представителя ЛДПР Кирилла Черкасова самый низкий показатель индекса региональной активности — 0,1206.