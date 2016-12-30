Криминальные итоги года: атака на коррупцию

Уходящий год для правоохранителей Коми прошел под знаком борьбы с коррупцией. Нельзя сказать, что с этим криминальным явлением не боролись в минувшие годы, но 2016-й был необычайно богат на возбуждение уголовных дел в отношении представителей vip-кругов. Чуть ли не каждую неделю в СИЗО "переезжали" высокопоставленные чиновники. В Коми даже возник миф о "черной пятнице" – последний рабочий день недели жители региона назначили "посадочным". В преддверии Нового года "Республика" вспоминает самые громкие уголовные дела года уходящего.

"Дело Гайзера": расследование завершается

Самым резонансным в криминальной истории Коми останется так называемое "дело Гайзера" – до сентября 2015 года вряд ли можно было даже представить себе арест главы региона и ряда руководителей республики, а также обвинение их в организации преступного сообщества, целью которого было завладение государственным имуществом.

По версии следствия, глава Коми Вячеслав Гайзер и его сообщники создали преступное сообщество и совершили хищение бюджетных средств и акций прибыльных предприятий с госучастием: ОАО "Сыктывкарский хлебокомбинат", ОАО "Сыктывкарский молочный завод" и ОАО "Птицефабрика Зеленецкая".

Расследуют дело сотрудники Следственного комитета России, поэтому следить за ходом расследования приходится по сообщениям "из центра". 12 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил, что ведомство планирует завершить расследование дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера уже в январе 2017 года.

При этом все еще скрывается от следствия экс-зампред правления ГК "Ренова" Александр Зарубин, которого считают "мозгом" сообщества и автором большинства преступных схем. Александр Зарубин объявлен в международный розыск.

Большие потрясения

Даже отголоски "дела Гайзера", долетевшие до республики, привели к событиям, вызвавшим огромный общественный резонанс. В частности, в марте председатель правительства Коми Владимир Тукмаков был освобожден от должности в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры республики, Владимир Тукмаков с февраля 2011 по август 2015 года ежемесячно получал в качестве дара денежные средства в размере 100 тысяч рублей, всего за указанный период – 5,5 миллиона рублей. Об этих подарках стало известно в ходе расследования "дела Гайзера".

В марте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был арестован бывший руководитель региональной службы по тарифам Илья Перваков. Как сообщили правоохранители, в апреле 2014 года с помощью организаций, подконтрольных действовавшему в то время заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, была погашена задолженность Первакова по договору купли-продажи квартиры в сумме более 5,8 миллиона рублей. За это Перваков, занимавший должность руководителя службы по тарифам, должен был при рассмотрении вопросов об утверждении тарифов оказывать общее покровительство коммерческим организациям, подконтрольным взяткодателю, осуществлявшим деятельность в сфере тепло- и электроснабжения. В декабре расследование уголовного дела завершено, Илья Перваков признал свою вину.

Фигуранты "дела Гайзера" также рассказали, что незаконные "подарки" от Константина Ромаданова получали председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми Михаил Евдокимов и председатель республиканского избиркома Елена Шабаршина. Расследование уголовных дел в отношении этих персон завершено.

Далее правоохранители только "набирали" обороты. В сентябре были задержаны управляющий директор группы компаний "Ренова", глава совета директоров подконтрольной "Ренове" "Т Плюс" Евгений Ольховик и гендиректор "Т Плюс" Борис Вайнзихер. По версии следствия, они систематически платили взятки и передавали активы офшорным структурам, подконтрольным бывшему руководству Коми, в обмен на сохранение высоких тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики. По данным официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело расследуют сотрудники центрального аппарата СК России.

В октябре стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы республики и бывшего сенатора от Коми Владимира Торлопова. Как сообщает Следственный комитет России, в результате преступных действий Торлопова государству в лице Республики Коми был причинен ущерб в размере не менее 2,5 миллиарда рублей. Владимир Торлопов имеет самое непосредственное отношение все к тому же "делу Гайзера" и сейчас находится под домашним арестом.

Миф о "черной пятнице"

Сейчас сложно сказать, после ареста какого высокопоставленного чиновника родился миф о том, что коррупционеров "берут" по пятницам. Но о "черной пятнице" говорили уже в конце 2015 года. Не исключено, что свою роль сыграло задержание мэра Инты Павла Смирнова: он оказался за решеткой не просто в пятницу, а еще и в "пятницу, 13-го" – 13 ноября 2015 года. В последний рабочий день недели градоначальника взяли с поличным в его служебном кабинете.

Напомним, мэр обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (свыше 30 миллионов рублей) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, градоначальник создал схему систематического получения денежных средств от руководителей ряда коммерческих предприятий города. Взятки для мэра бизнесмены иногда оставляли в холодильнике, который находился в комнате отдыха рядом с кабинетом градоначальника. Вот и в тот роковой вечер Павел Смирнов достал из холодильника очередное подношение – более миллиона рублей. В этом году расследование было завершено, уголовное дело Павла Смирнова рассматривается в Интинском городском суде.

Другое громкое уголовное дело – в отношении ректора Сыктывкарского государственного университета и депутата Госсовета Коми Марины Истиховской – тоже "вписалось" в миф о "черной пятнице". Впрочем, задержали Марину Истиховскую, подозревавшуюся в превышении должностных полномочий, не в пятницу, а в среду – 25 ноября 2015 года. Но зато задержание провели накануне юбилея: 26 ноября у Марины Истиховской был день рождения. А вот меру пресечения суд избрал ей именно в пятницу – ректор была отпущена под залог в пять миллионов рублей. Уголовное дело экс-ректора уже направлено в суд.

В интервью газете "Республика" руководитель регионального следственного управления Андрей Исаев подчеркнул, что следователи не подгадывают возбуждение уголовных дел ни к пятнице, ни к дню рождения. На состоявшемся в декабре брифинге Андрей Исаев отметил, что, например, задержание Павла Смирнова в пятницу – вовсе не решение следователя, а, можно сказать, выбор самого мэра. По оперативным данным, вышеупомянутое подношение в миллион с небольшим Павел Смирнов должен был получить в среду, тогда его и планировали задержать. Но в Инту неожиданно нагрянули проверяющие из Сыктывкара. Павел Смирнов проводил гостей в пятницу, после этого нашел время "осмотреть холодильник".

В прямом смысле "посадочной" выдалась пятница 2 декабря – думается, по стечению обстоятельств. В этот день Сыктывкарский городской суд по ходатайству следствия арестовал председателя бюджетного комитета Госсовета Коми Игоря Терентьева, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении вверенного имущества в бытность начальником республиканского управления противопожарной службы и гражданской защиты.

В тот же день был на два месяца арестован и бывший заместитель руководителя администрации главы Коми Дмитрий Кирьяков.

Но все же по времени возбуждения других уголовных дел и задержания подозреваемых в коррупции понятно, что правоохранители не придерживаются определенного дня недели, так что "черная пятница" – действительно всего лишь миф. "Черными" для высокопоставленных чиновников становились и вторник, и среда, и четверг, а иногда даже и суббота. Зато по понедельникам новости о борьбе с коррупцией поступали нечасто.

Мэрское кресло

По итогам рассмотрения резонансных уголовных дел сыктывкарцы стали поговаривать о несчастливом кресле мэра города. В ноябре 2015 года за совершение ряда коррупционных преступлений был осужден экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев. Но в это время под следствием уже находился его преемник на посту руководителя администрации Сыктывкара – Иван Поздеев.

Напомним, в сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении мэра Сыктывкара Ивана Поздеева, некоторое время градоначальник провел под стражей, потом был переведен под домашний арест. Он признал вину, возместил ущерб, в итоге в июле 2016 года за превышение должностных полномочий и злоупотребление ими, а также крупную растрату суд назначил экс-мэру наказание в виде условного лишения свободы, штрафа в 800 тысяч рублей и запрета три года занимать определенные должности в органах госвласти и местного самоуправления.

А между тем судебная эпопея Романа Зенищева продолжалась. Лишь в декабре 2016 года вступил в силу приговор экс-мэру, в соответствии с которым он должен провести десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,1 миллиона рублей. Но не исключено, что Роману Зенищеву добавят срок: в мае этого года в отношении экс-мэра было возбуждено еще одно уголовное дело.

После трагедии

В уходящем году в Коми произошла страшная трагедия – взрывы на шахте "Северная" в Воркуте, во время которых погибли 36 человек. Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого правоохранители получили информацию о том, что представители АО "Воркутауголь" давали высокопоставленным сотрудникам контролирующих органов деньги за попустительство при проведении проверок предприятий компании. Итогом стало возбуждение уголовного дела в отношении руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, Воркутинского отдела государственной инспекции труда в Коми Петра Гильца и командира филиала "Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна" Леонида Лобкова, которые обвиняются в получении крупных взяток.

При этом, как подчеркивают правоохранители, пока не выявлено причинно-следственной связи между своеобразным проведением проверок и аварией на шахте "Северная". В даче взяток подозреваются экс-гендиректор АО "Северсталь менеджмент" Вадим Ларин и бывший гендиректор АО "Воркутауголь" Вадим Шаблаков.

Операции с казенным имуществом

Без малого миллиард рублей получила сыктывкарская фирма от сдачи в аренду казенной недвижимости. В этом году была вскрыта схема незаконного обогащения с использованием гос-имущества.

10 марта в Сыктывкаре задержали директора ООО "Сыктывкарская компания по управлению имуществом" (ООО "СКУИ") Сергея Кардорского. По материалам проверки, проведенной прокуратурой региона, МВД Коми возбудило в отношении директора ООО "СКУИ" и неустановленных лиц из ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" уголовное дело.

По данным прокуратуры, вышеупомянутый фонд в октябре 2010 года в нарушение требований закона заключил с ООО "СКУИ" договор аренды казенных зданий по цене 208 рублей за квадратный метр. В этих зданиях располагались учреждения, в том числе и "казенные", которые вынуждены были вносить субарендную плату ООО "СКУИ" уже по другой "ставке" – 824 рубля за квадратный метр. Кроме того, пользователи оплачивали еще и коммунальные и эксплуатационные услуги. За 2011-2015 годы в результате реализации незаконной схемы ООО "СКУИ" получило от сдачи госимущества в субаренду 978 миллионов рублей, в том числе от "бюджетного сегмента" – 472 миллиона рублей.

Арбитражный суд Коми удовлетворил исковое требование прокуратуры региона о признании недействительным договора аренды, заключенного с ООО "СКУИ", решение вступило в законную силу. Расследование уголовного дела продолжается.

В первые дни нового года был арестован начальник республиканского управления ФСИН России генерал Александр Протопопов. Фактически он возглавлял региональное УФСИН до марта 2015 года, а потом был командирован в Москву, где до января 2016 года исполнял обязанности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Генерал ФСИН обвинялся в крупной растрате вверенного ему государственного имущества.

Позже Александру Протопопову добавили еще и обвинение в получении крупной взятки. В конце декабря рассмотрение уголовного дела началось в Сыктывкарском городском суде.

Три миллиона – государству

Произошел в Коми и редкий случай: еще до вынесения приговора суда государство получило нежданную "прибыль" от чиновника, обвиняемого в совершении коррупционного преступления. Впрочем, фигурант уголовного дела расстался с деньгами не по своей воле.

1 апреля, тоже, кстати, в пятницу, в Сыктывкаре был задержан заместитель руководителя администрации главы и правительства Коми Александр Сердитов. Он подозревался в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. По данным следствия, Александр Сердитов посредством дачи взятки пытался добиться освобождения от уголовной ответственности за нарушения закона, в которых он был обвинен ранее.

По материалам следствия, в 2010 году Сердитов, будучи генеральным директором ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод", придумал криминальную схему, направленную на хищение имущества возглавляемого им предприятия с государственным участием. Эту схему он реализовал с привлечением своего родственника Владимира Тяпкина, добившись его назначения генеральным директором предприятия, после того как сам перешел на государственную службу. За 2010-2015 годы Сердитов и Тяпкин с использованием служебного положения похитили денежные средства ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод" в размере более 15 миллионов рублей, причинив Республике Коми ущерб на соответствующую сумму. Во время расследования уголовного дела Александр Сердитов находился на свободе: суд избрал для него меру пресечения в виде залога в три миллиона рублей.

По информации следственного управления, в марте Александр Сердитов стал подыскивать посредников для передачи взятки сотрудникам правоохранительных органов для освобождения от уголовного преследования.

1 апреля после передачи посреднику части денежного вознаграждения в размере 30 тысяч долларов США (более двух миллионов рублей) Сердитов был задержан сотрудниками регионального УФСБ. После этого суд по ходатайству следствия избрал для Александра Сердитова другую меру пресечения – арест. По решению суда три миллиона рублей, внесенных ранее чиновником в качестве залога, были обращены в доход государства.

В ноябре сотрудники республиканского следственного управления завершили расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод" (СЛВЗ) Александра Сердитова и Владимира Тяпкина. Александр Сердитов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, организации крупной растраты вверенного имущества с использованием служебного положения, организации злоупотребления полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также даче взятки через посредника. Владимиру Тяпкину предъявлено обвинение в крупной растрате вверенного имущества, совершенной с использованием служебного положения, и злоупотреблении полномочиями. Вину в инкриминированных деяниях Александр Сердитов признал полностью, Владимир Тяпкин не признал. Уголовное дело рассматривается в Сыктывкарском городском суде.

Аферисты наступают

Одной из заметных криминальных тенденций года стал рост числа мошенничеств, в том числе телефонных, а также совершенных с использованием интернета. Наступление аферисты начали с первых дней января. За новогодние "каникулы" жители Коми перечислили мошенникам более миллиона рублей. Далее суммы только росли, иногда аферистам удавалось выманить у одной жертвы сотни тысяч, а то и миллион рублей.

Схемы телефонных афер использовались как старые ("надо заплатить за освобождение родственника от уголовной ответственности", "надо отдать налог за крупный выигрыш"), так и относительно новые – например, одна из жительниц Воркуты отдала больше миллиона рублей телефонным "экстрасенсам" за избавление мужа от алкогольной зависимости. Впрочем, чаще доверчивые граждане перечисляют так злоумышленникам деньги за свое исцеление. Суммы немалые, в надежде обрести здоровье жители Коми готовы отдать и миллион – хоть "экстрасенсам", хоть "целителям", хоть "докторам медицинских наук". Немалый куш срывают и распространители разного рода чудодейственных лекарств и приборов от всех болезней.

Некоторые граждане попадаются на удочку мошенников и по два раза. Обобранным под каким-нибудь предлогом людям звонят "благодетели" и сообщают, что аферисты пойманы, а их жертвам выплачивают крупную компенсацию. Только чтобы ее получить, надо сразу заплатить "налог" – чаще всего перечислить крупную сумму на указанный "благодетелями" счет. Многие граждане в это верили.

Часто жители Коми лишались денег при покупке или продаже товаров через интернет. Иногда, произведя предоплату, покупатели просто не получали заказанный во всемирной сети товар. Нередко вместо заказанного и оплаченного, например смартфона, граждане доставали из посылочной коробки граненый стакан, а то и вовсе кусок дерева. Не застрахованы от потери денег даже те, кто не собирается ничего покупать, а хочет лишь продать ненужную вещь. Потенциальный "покупатель" просит продавца сообщить все данные банковской карты для перечисления оплаты за товар. После отправки данных со счета продавца пропадают деньги.

Летом зафиксировано несколько афер при аренде жилья на юге. Собираясь в отпуск, жители Коми перечисляли предоплату за съемную недвижимость в курортных городах на счет, указанный "домовладельцем". Впоследствии выяснялось, что никакого отношения к недвижимости этот гражданин не имел.

В последнее время получили распространение аферы под предлогом "устройства на работу". Кандидат, обнаружив в интернете объявление о денежной вакансии, узнает от "работодателя", что имеет все шансы получить завидную должность, но прежде надо заплатить за оформление документов. После перечисления оплаты в несколько тысяч рублей "работодатель" перестает выходить на связь.

По информации МВД Коми, аферисты придумали новую схему обмана на почве актуальной для пенсионеров темы – ожидаемой в январе единовременной выплаты к пенсии в пять тысяч рублей. Неизвестные лица звонят пенсионерам или приходят к ним домой, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, рассказывают о выплате и просят предоставить им реквизиты банковских карт и данные паспорта якобы для составления списка получателей.

Схемы афер разнообразны, мошенники все время выдумывают новые способы "отъема денег у населения", поэтому сотрудники полиции рекомендуют проявлять бдительность, с осторожностью относиться к любым сделкам через интернет и не верить незнакомцам на слово – ни в этом году, ни в будущем.