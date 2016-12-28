Воркутинцы просят помощи республиканских властей в ситуации с промерзающим водоводом

Депутатский корпус Воркуты сегодня, 28 декабря, собрался на внеочередное заседание, где утвердил обращение в адрес главы Коми Сергея Гапликова по ситуации на Усинском водоводе.

О проблемах водоснабжения заполярного города говорится уже давно. Буквально в ноябре вопрос поднимался на прямой линии по вопросам ЖКХ, которая прошла в Госсовете Коми. Тогда председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета Воркуты Владимир Тищенко предупреждал, что экспертиза еще в 2010 году показала стопроцентный износ водовода. Если коммуникации не выдержат, произойдет, по его словам, катастрофа, и Воркута останется без воды.

Критической отметки проблема достигла на прошлой неделе 19 декабря, когда на водоводе на одном из участков промерз трубопровод.

Как рассказал "Комиинформу" воркутинский градоначальник Игорь Гурьев, на части трубы образовалась наледь.

"Специалисты проводили промывку и обогрев трубы. Чуть ниже этого участка лед с потоком воды пошел шугой, - поделился Гурьев. , - Сегодня не функционирует примерно три километра водопровода - с 16 по 14-ую камеру. С 16 по 15 камеру (примерно 1,5 км) работы по устранению обледенения завершены. Труба просушивается. На водоснабжении города ситуация не отразилась благодаря резервной трубе водовода. Водоснабжение города идет в штатном режиме".

В сегодняшнем обращении депутаты просят республиканские власти поддержки в оказании технической помощи на водоводе, чтобы предотвратить перемерзание трубопровода в дальнейшем.

"Для подогрева водопровода на трубопровод расстоянием 10 км необходимо две электрокотельные. Одна котельная оценивается в 15-25 миллионов рублей, плюс изготовление и доставка. То есть в целом на одну котельную требуется 40-50 миллионов. Плюс имеется потребность в двух передвижных пароустановках, цена такой установки составляет примерно 2,5 миллиона рублей. Это необходимая потребность, чтобы предотвратить перемерзание" - подчеркнул Гурьев.