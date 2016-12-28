За 11 месяцев в Коми зарегистрировано более 18 тысяч преступлений

В 2016 году, по данным за 11 месяцев, в Коми зарегистрировано 18 тысяч 476 преступлений, что меньше на 22,4% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел на брифинге 28 декабря прокурор региона Сергей Бажутов.

Как он пояснил, снижение показателей преступности во многом произошло за счет изменений в законодательстве. Из УК РФ были декриминализированы части 1 статей 116, 157, 158, 159, 160.

"До этого, к примеру, мы квалифицировали как уголовное преступление хищение на сумму свыше более одной тысячи рублей. С изменениями в Уголовном кодексе до 2,5 тысяч рублей теперь — административная ответственность", - уточнил С.Бажутов.

Кроме того, в Коми в этом году зарегистрировано меньше преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Ничего удивительного в этом нет, отметил прокурор. На показатели повлияла борьба с так называемыми "спайсами", длившаяся не один год. Частично снижение количества составов связано с упразднением антинаркотического ведомства.