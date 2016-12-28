В Коми впервые установили МРОТ по природно-климатическим зонам

С 1 января 2017-го Коми минимальная заработная плата в южной климатической зоне составит 8100 рублей, в северной климатической зоне — 9300 рублей. Впервые в истории Коми МРОТ отражает природно-климатические особенности условий жизни. Трехсторонеее соглашение о МРОТ в Коми было подписано сегодня в здании Федерации профсоюзов Республики Коми.

Подписи под соглашением поставили первый заместитель председателя Правительства Коми Лариса Максимова, председатель Федерации профсоюзов Коми Людмила Ляшенкова и вице-президент - исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Коми Владислав Рудой.

Перед началом церемонии Л.Максимова отметила, что подписание соглашения является важным шагом на пути к реализации посыла президента РФ В. Путина о том, что МРОТ должен сравняться с прожиточным минимумом к 2018 году.

"Мы долго дебатировали и в результате пришли к выводу, что повышение МРОТ должно быть поэтапным, в течение полутора -двух лет, - пояснила первый зампред Правительства Коми. - Хочется также отметить, что впервые в истории Коми МРОТ отражает природно-климатические особенности условий жизни. Это вызвано тем, что разница между уровнем жизни на севере и юге региона очень отличается".

Людмила Ляшенкова поблагодарила Правительство за проделанную работу.

"Мы благодарны, что Правительство услышало нас и разделило МРОТ на природно-климатические зоны, это то, от чем мы просим с 2010 года, - сообщила она. - Глава Коми Сергей Гапликов обещал нам, что повышение МРОТ будет выше, чем по России. И действительно, уровень МРОТ в республике выше общероссийских показателей на 10-20 процентов".

В. Рудой, в свою очередь, отметил, что бизнес, власть и профсоюзы преследуют одну цель — повышение уровня жизни жителей Коми. В первую очередь от подписания соглашения выиграют работники бюджетной сферы, на зарплатах которых оно отразится.

Назначенная куратором регионального соглашения — зампред Правительства Коми Наталья Михальченкова добавила, что второй этап подписания соглашения намечен на 1 июля 2017-го. МРОТ в южной климатической зоне планируется повысить до 8700 рублей, в северное — до 10000 рублей.

"Подписание соглашения — это результат конструктивного диалога между всеми сторонами, - отметила она. - Учитывая, что в связи с ростом МРОТ увеличится нагрузка на бюджет, это был достаточно непростой для нас вопрос, однако мы с пониманием отнеслись к позиции Федерации профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей Коми. Подписание соглашения — первый этап по выравниванию МРОТ, от которого зависят все социальные выплаты и уровень жизни населения".