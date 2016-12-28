Имя нового руководителя администрации Прилузья станет известно 15 февраля

28 декабря 2016 года, 16:20 | Прилузский
http://vdvrk.ru/

Итоги конкурса на должность руководителя администрации Прилузского района станут известны 15 февраля 2017 года.

Сегодня, 28 декабря, на последнем в уходящем году заседании сессии депутаты Прилузья определились со сроками проведения конкурса.

Напомним, в начале декабря этот пост по собственному желанию покинул Анатолий Родов, проработав в должности менее 1 года.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе районной администрации, уведомление о проведении конкурса будет опубликовано в районной газете "Знамя труда" до 21 января 2017 года. Тогда же начнется прием документов от претендентов.

Согласно положению о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципального района "Прилузский" право на участие в нём имеют граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных должностях либо на должностях высших, главных групп должностей государственной гражданской службы, на муниципальных должностях либо на должностях высших, главных групп должностей муниципальной гражданской службы не менее двух лет или наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трёх лет, при отсутствии ограничений указанных в статье 13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации".

Кроме того, кандидат должен будет предоставить сведения о наличии персональных аккаунтов в социальных сетях.

Оценивать кандидатов будет конкурсная комиссия в составе 6 человек.

Светлана Быковская
Ключевые слова: политика, МСУ, конкурс, коми, власть
Рубрика: Политика
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