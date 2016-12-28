Братья Басковы и депутат Госсовета подключились к проекту "Добрые ёлКИ"

К проекту Добрые ёлКИ", объявленному "Комиинформом" в начале декабря, подключились известные шоумены, братья Иван и Константин Басковы. С сентября Константин, кроме активной профессиональной деятельности, занимается и общественной, являясь депутатом Совета своего родного села Выльгорт Сыктывдинского района. Напомним, каждый может принять участие в акции, подарив праздник воспитанникам Социально-реабилитационного центра в селе Ыб Сыктывдинского района.

Праздник юным воспитанникам Басковы устроили в тандеме с депутатом Госсовета Коми Степаном Чураковым, который передал для 23-х воспитанников сладкие подарки.

Гости приехали в центр вчера в образе Санта Клауса и огромного кота. Прежде чем начать представление, кот, в шкуре которого скрывался депутат Басков, обнял каждого ребенка. "Для детей, часто обделенных лаской и вниманием, эти объятия были очень важны, и было видно, что наши гости понимают это. Все представление было построено с учетом возрастных и психологических особенностей детей", - сообщила "Комиинформу" директор центра Оксана Гитева.

Самый младший, трехлетний воспитанник, боясь, что его не заметят, уцепился за хвост кота и держался за него, пока плюшевый гигант не закончил свое теплое приветствие. За упорство и терпение малыш был вознагражден самыми теплыми объятиями.

Санта Клаус устроил веселую игру с воздушными шарами и вместе со своим помощником провел новогоднюю викторину. "В восторге были все: и малыши, и подростки, и взрослые", - заметила О.Гитева.

Сегодня самых маленьких подопечных центра встречали в Театре оперы и балета. Малыши побывали на спектакле "Кошкин дом". Старших ребят ждут в театре 30 декабря на сказке "Золушка".

К проекту Добрые ёлКИ" уже подключилось "Объединение азербайджанцев в РК", плавательный бассейн "Орбита", республиканская филармония, простые сыктывкарцы. Напомним, каждый может принять участие в акции, подарив праздник воспитанникам Социально-реабилитационного центра в селе Ыб Сыктывдинского района.