Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Здравницы Республики"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Здравницы Республики" Александра Уманского, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в 2010-2013 годах фигурант, введя в заблуждение других лиц, совершил ряд последовательных и взаимосвязанных преступных действий по хищению активов возглавляемой организации с государственным участием – акций санатория "Лесная новь", в результате чего общество с ограниченной ответственностью "Здравницы Республики" вышло из состава участников ООО "Санаторий "Лесная новь" и понесло ущерб на общую сумму более 67 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования Уманский признал вину в совершенном преступлении и возместил причиненный ущерб.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.