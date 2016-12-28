Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Здравницы Республики"

28 декабря 2016 года, 13:21 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Здравницы Республики" Александра Уманского, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в 2010-2013 годах фигурант, введя в заблуждение других лиц, совершил ряд последовательных и взаимосвязанных преступных действий по хищению активов возглавляемой организации с государственным участием – акций санатория "Лесная новь", в результате чего общество с ограниченной ответственностью "Здравницы Республики" вышло из состава участников ООО "Санаторий "Лесная новь" и понесло ущерб на общую сумму более 67 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования Уманский признал вину в совершенном преступлении и возместил причиненный ущерб.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ
Рубрика: Право
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